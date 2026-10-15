解放軍公開「匕首槍」畫面 裝4發子彈 近身時關鍵一擊

解放軍的「匕首槍」，是特戰利器。（取材自央視）

AI摘要 文章摘要整理： 解放軍公開QSB91式匕首槍訓練畫面，這款刀槍合一裝備可裝4發子彈、有效射程約10米，主要用於偵察與近距離突發應對。

解放軍 公開國產「匕首槍」演練畫面。新疆 塔城軍分區13日組織偵察官兵進行QSB91式匕首槍實彈射擊訓練，相關畫面14日公布。這款「刀槍合一」、外形近似普通軍用匕首的特種裝備，刀柄內藏有四根槍管，可裝填四發子彈，兼具近身格鬥與近距離射擊功能，官方稱，「能在極短時間內實施決定性一擊」，可在捕俘、反恐及敵後偵察等任務中，於近身短時間內發揮突擊與自衛作用。令這「冷門武器」再度引發外界關注。

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綜合明報、央視新聞報導，央視新聞公布的畫面顯示，官兵在野外訓練場依序完成據槍、瞄準及擊發等操作，並以匕首槍擊 中十餘米外的目標。這類裝備主要供偵察兵使用，定位為近距離輔助武器，而非主力槍械。

據報導，QSB91式匕首槍可裝填四發7.62毫米子彈，有效射程約10米。其槍口與刀尖朝向一致，官兵在近距離突發狀況下，可使用刀具或進行射擊。刀身也具備切割等功能，配套刀鞘則可用於部分野外作業。

中國自研的QSB91式匕首槍於1992年定型，已服役多年。相關資料指出，俄羅斯也有NRS匕首槍等類似裝備，但射擊時刀刃朝向與中國型號不同。這類武器主要用於特定近距離情境，受限於彈藥數量及射程，無法取代一般槍械。

此次實彈訓練旨在提升偵察官兵操作特種裝備及應對突發狀況的能力。官方公開相關畫面，也讓外界再次關注這種結合刀具與槍械功能的特殊裝備。不過，匕首槍的實際效用仍取決於任務環境，其用途主要是近距離應急自衛，而非一般作戰中的主要火力。

匕首槍。（取材自央視）