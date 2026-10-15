中俄外長談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

中國外交部長王毅14日在亞塞拜然首都巴庫會見俄羅斯外長拉夫洛夫。俄媒指，俄羅斯外長拉夫洛夫稱，俄羅斯總統普亭下月將赴深圳出席APEC領導人非正式會議，俄方期待普亭與中國國家主席習近平再次會談。（取材自中國外交部網站）

AI摘要 文章摘要整理： 王毅與拉夫洛夫在巴庫會談，雙方就深圳APEC峰會、俄中元首會面及多邊合作交換意見，並稱今年俄中貿易額持續成長。

中國外交部長王毅14日在亞塞拜然首都巴庫會見俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）。王毅表示，中方期待在俄方等各方支持下，推動11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC ）領導人非正式會議取得豐碩成果，並願與包括俄方在內的亞信成員國踐行多邊主義。拉夫洛夫則表示，俄羅斯總統普亭 下月將赴深圳出席APEC峰會，期待普亭與中國國家主席習近平 再次會面。

據中國外交部網站15日消息，王毅當地時間14日在巴庫舉行的亞信峰會期間，與拉夫洛夫舉行場邊會晤。王毅表示，今年5月和8月，習近平與普亭舉行了富有成果的會晤，引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高水平發展。

王毅接著說，亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議下月將在深圳舉行。相信在俄方等各方支持下，APEC「中國年」將取得豐碩成果，攜手重振亞太共同體歷史進程，為亞太地區發展合作注入強勁動力。

王毅指出，亞歐中國地域廣袤、文明多元，地區國家期盼維護和平穩定、深化多邊協作。亞信峰會時隔4年再次舉辦，中方願同包括俄方在內的亞信成員國密切協作，踐行真正的多邊主義，為完善全球治理貢獻力量。

在中方新聞通稿中，拉夫洛夫則表示，俄中在兩國元首戰略引領下，持續推進兩國關係和各領域合作，取得豐碩成果，符合兩國根本利益。俄方全力支持中方辦好APEC領導人非正式會議。俄中在國際事務上立場相近，俄方願同中方進一步增進在聯合國、20國集團、APEC、金磚機制等多邊框架下的協作，共同維護國際公平正義。

另據俄羅斯通訊社報導，針對APEC，王毅談及APEC時表示，這場會議將為中俄領導人面對面交換意見提供機會，對振興亞太地區也十分重要。

拉夫洛夫則表示，普亭將赴深圳出席APEC峰會，俄方期待他與習近平再次舉行會談。拉夫洛夫並指出，「俄中兩國領導人保持定期聯繫，我們在各個方面發展夥伴關係和戰略合作的工作。普亭總統和習近平今年已經2次會面，分別是在俄總統訪陸期間，以及在比什凱克舉行的上海合作組織元首會議期間。下個月，俄總統將訪問深圳，參加亞太經合組織峰會。」

此外，在談及雙邊經貿關係時，拉夫洛夫表示，今年前8個月俄中貿易額年增25%，預計全年貿易額有望再創新高。