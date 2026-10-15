歐洽會21至23日成都登場 參會國將超過20個

AI摘要 文章摘要整理： 第19屆中國—歐盟投資貿易科技合作洽談會將在成都登場，超過20個國家、100多家歐洲企業參與，聚焦新能源、生醫、智慧機器人等合作。

在中歐貿易投資磋商機制第二次會議後，第19屆中國—歐盟 投資貿易科技合作洽談會（歐洽會）將於10月21日至23日在成都舉辦。據官方介紹，來自西班牙、葡萄牙 、法國、英國、瑞士、波蘭 等多個歐洲國家的企業團組已確認參會，參會國別將超過20個。

在12日於北京舉行的新聞發布會上，中國國際商會黨委副書記黨宏介紹，本屆歐洽會以「對話合作 互利共贏」為主題，圍繞新能源及環保、生物醫藥、農業食品、智慧機器人、前沿技術、職業教育、商事法律服務等重點領域拓展中歐合作新機遇、新空間。中國歐盟商會還將組織一批歐方知名企業參會洽談，歐方參與規模和規格進一步提升。

中國歐盟商會西南分會總經理陳雅雯提到，目前已有超過100家歐洲企業報名參加本屆歐洽會的各項活動。參會企業涵蓋先進製造、工業自動化、汽車、精密儀器、生物技術、數字技術、物流、食品與農業以及綠色低碳解決方案等多個領域。

陳雅雯稱，許多企業帶著明確目標參會，有的希望尋找中國大陸供應商和製造合作夥伴，有的則在探索技術合作、投資機會、分銷渠道、質量保證或合規支持。同時，也有一些歐洲企業願意助力中國企業推進可持續發展並開拓歐洲市場。

歐洽會由歐盟委員會發起，自2002年至今已舉辦18屆，累計吸引1萬2千多家中歐企業參會，達成意向性合作協定3300餘項，是歐盟成員國參與數量最多、歐方企業覆蓋面最廣、中歐交流規模最大的投資貿易與創新合作平台。