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今年第2次 遼寧艦西太演訓 專家：傳遞「能戰方能止戰」

中國新聞組／北京15日電
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解放軍海軍14日宣布，組織遼寧號航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。通報稱，這是...
解放軍海軍14日宣布，組織遼寧號航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。通報稱，這是年度計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗提升部隊實戰化訓練水平，不針對特定國家和目標。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

遼寧艦編隊今年第2次赴西太平洋訓練，官方稱屬例行性安排，專家認為此舉有助提升遠海作戰能力並釋放「能戰方能止戰」訊號。

解放軍海軍14日宣布，組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。通報稱，這是年度計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗提升部隊實戰化訓練水平，不針對特定國家和目標。日本防衛省統合幕僚監部14日公布航跡圖，顯示遼寧艦穿越宮古海峽後，到台灣東部海域演訓。據了解，此次也是遼寧艦繼5月以來今年第2次遠海訓練。對此，專家說，傳遞「能戰方能止戰」有力信號。

綜合本報系聯合報、大公報報導，中國國防部網站14日公布，遼寧艦編隊此次訓練依年度計畫實施，旨在提升部隊實戰化訓練水平及履行使命能力。遼寧艦2012年9月服役，是中國首艘航空母艦，2016年12月首次赴西太平洋進行遠海訓練。除2023年因升級維護暫停相關行動外，近年多次展開遠海訓練。今年5月，遼寧艦編隊曾赴西太平洋訓練，6月22日完成任務返港。

大公報報導，在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，雙方開展體系融合訓練，錘煉了航母編隊聯動兩棲攻擊艦編隊遠海實戰行動效能。據悉，在這次訓練期間，日方艦機多次近距離跟蹤監視，滋擾挑釁。遼寧艦編隊全程保持高度戒備狀態，連續組織艦載機戰鬥起飛，靈活變換戰鬥隊形，專業穩妥處置應對日方危險行徑。

軍事專家張軍社表示，遼寧艦今年再次赴西太平洋，反映中國海軍遠海訓練逐步常態化。常態化遠海訓練有助提升航母編隊遂行多樣化任務的能力，也傳遞「能戰方能止戰」的信號。中方主張，中國海軍在公海依法航行及正常訓練的權利應受到尊重。

精華 FAQ

  • 解放軍海軍表示，此次行動依年度計畫組織，屬於例行性訓練，目的是檢驗並提升部隊實戰化訓練水平與履行使命能力，並非針對特定國家或目標。

  • 這是遼寧艦繼5月之後，今年第2次赴西太平洋開展遠海訓練。前一次任務於6月22日完成返港，顯示其遠海訓練正逐步走向常態化。

  • 軍事專家張軍社指出，常態化遠海訓練有助提升航母編隊遂行多樣化任務的能力，也向外界傳遞「能戰方能止戰」的有力信號，並強調中方正常航行與訓練權利應受尊重。

遼寧艦 解放軍 國防部

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