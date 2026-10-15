我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

中派團考察具主權爭議的南千島群島 日外相：絕不接受

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黑龍江企業家及官員早前組團到訪擇捉島。（取材自俄羅斯薩哈林州政府）
黑龍江企業家及官員早前組團到訪擇捉島。（取材自俄羅斯薩哈林州政府）

AI摘要

文章摘要整理：

中國黑龍江省代表團赴俄薩哈林州考察引發日方抗議，北京則稱僅訪問南薩哈林斯克並重申二戰勝利成果應受尊重。

一個由中國黑龍江省政府官員和企業家組成的代表團，近日前往俄羅斯實際控制、日本主張擁有主權的南千島群島（日稱北方四島）之伊圖魯普島（日稱擇捉島）考察，日本外相茂木敏充稱「絕不能接受第三國政府和企業相關人員像是進入俄羅斯領土一般登島並開展活動」，並向中俄兩國提出交涉要求妥善應對。北京則回應稱，代表團訪問的是俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克（位於庫頁島），並強調「世界反法西斯戰爭的勝利成果應受到尊重和維護」。

蘇聯在二戰結束之際對日宣戰，其後實際控制南千島群島迄今，俄羅斯總統普亭今年8月首次造訪伊圖魯普島，視察當地水產加工廠等設施，曾引發日本政府強烈抗議。

中國外交部發言人毛寧14日在記者會上被問及黑龍江省代表團訪問日俄爭議島嶼時說：「黑龍江省代表團近日訪問了該省的友好省俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克，同當地開展友好交流活動。」她補充稱：「對於民營企業在訪問期間進行的商業活動，我不作評論。」

隨後媒體追問下，毛寧未直接評論日本的抗議，僅說：「中方一貫主張，世界反法西斯戰爭的勝利成果應當得到尊重和維護。」日本TBS新聞網與共同社報導，日本首相高市早苗稍早也表示，政府正確認有關事實，將根據日本的立場作出適當回應。

精華 FAQ

  • 報導稱代表團前往俄羅斯實際控制、但日本主張擁有主權的南千島群島相關地區，日方認為第三國人員此舉形同進入俄領土活動，因此提出強烈抗議。

  • 茂木敏充表示，絕不能接受第三國政府和企業相關人員像是進入俄羅斯領土一般登島並開展活動，並要求中俄兩國就此妥善應對，避免損及日本立場。

  • 中國外交部稱，黑龍江省代表團訪問的是友好省俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克，對民營企業商業活動不評論，並強調二戰勝利成果應受尊重與維護。

俄羅斯

上一則

香港「網球一哥」直播坦承和陳奕迅女兒分手 未來專心做1事

下一則

深夜河邊洗戲服 59歲越劇女星落水亡 警方：非他殺

延伸閱讀

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
中日聯合聲明54年 北京籲日本回歸四個政治文件初心

中日聯合聲明54年 北京籲日本回歸四個政治文件初心
美軍刑案再掀爭議 沖繩知事要求東京檢討「日美地位協定」

美軍刑案再掀爭議 沖繩知事要求東京檢討「日美地位協定」
日媒：習近平在川習會批日本 川普疑似沒理會

日媒：習近平在川習會批日本 川普疑似沒理會

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食