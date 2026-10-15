中派團考察具主權爭議的南千島群島 日外相：絕不接受

黑龍江企業家及官員早前組團到訪擇捉島。（取材自俄羅斯薩哈林州政府）

AI摘要 文章摘要整理： 中國黑龍江省代表團赴俄薩哈林州考察引發日方抗議，北京則稱僅訪問南薩哈林斯克並重申二戰勝利成果應受尊重。

一個由中國黑龍江省政府官員和企業家組成的代表團，近日前往俄羅斯 實際控制、日本主張擁有主權的南千島群島（日稱北方四島）之伊圖魯普島（日稱擇捉島）考察，日本外相茂木敏充稱「絕不能接受第三國政府和企業相關人員像是進入俄羅斯領土一般登島並開展活動」，並向中俄兩國提出交涉要求妥善應對。北京則回應稱，代表團訪問的是俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克（位於庫頁島），並強調「世界反法西斯戰爭的勝利成果應受到尊重和維護」。

蘇聯在二戰結束之際對日宣戰，其後實際控制南千島群島迄今，俄羅斯總統普亭今年8月首次造訪伊圖魯普島，視察當地水產加工廠等設施，曾引發日本政府強烈抗議。

中國外交部發言人毛寧14日在記者會上被問及黑龍江省代表團訪問日俄爭議島嶼時說：「黑龍江省代表團近日訪問了該省的友好省俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克，同當地開展友好交流活動。」她補充稱：「對於民營企業在訪問期間進行的商業活動，我不作評論。」

隨後媒體追問下，毛寧未直接評論日本的抗議，僅說：「中方一貫主張，世界反法西斯戰爭的勝利成果應當得到尊重和維護。」日本TBS新聞網與共同社報導，日本首相高市早苗稍早也表示，政府正確認有關事實，將根據日本的立場作出適當回應。