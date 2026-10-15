延宕12年…連結北韓的新鴨綠江大橋通車 分析：中展現企圖

新鴨綠江大橋15日開通，有望提升跨境貨運能力。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 延宕12年的新鴨綠江大橋終於通車，預料可改善丹東與新義州之間的物流與人員往來，也反映中朝關係回暖及中國加強經貿影響力的企圖。

歷經12年延宕，連結中國和北韓 的新鴨綠江大橋15日正式開通，雙方將共同舉行開通儀式。除了反映中國和北韓關係回暖，專家分析，新橋有望提升跨境貨運能力，促進兩國經貿交流，帶動中國遼寧丹東與北韓新義州的經貿發展。

綜合媒體報導，中國外交部發言人毛寧14日表示，中國和北韓是山水相連的友好鄰邦，新鴨綠江大橋是兩國互聯互通的重要設施，通車後將進一步促進經貿交流和人員往來。

新鴨綠江大橋連接丹東與新義州，全長3.026公里，2010年12月31日動工，按雙向四車道標準建設。按照最初規畫，這座大橋將成為連接丹東與新義州的關鍵樞紐，其通行能力將遠超老舊的鴨綠江友誼橋，極大地緩解了老橋的運輸壓力。2014年由中方完成建設，投資人民幣22.2億元（約3.1億美元）。

原定同年通車，但因北韓一側的接駁道路及海關設施遲遲未完成，加上核試驗引發的國際制裁等因素，大橋一直未能通車，直到去年才加快相關工程，2026年10月15日才開通，從原定通車時間算起延宕約12年。

舊鴨綠江大橋建於1937年，受橋梁條件限制，僅允許20噸以下貨車通行，且須單向交替通車，長期制約兩國物流。新橋啟用後，預料可紓解舊橋壓力，降低運輸成本並提高通關效率。

西密西根大學政治系教授王元綱分析，北韓今年開始加快接駁道路及海關設施建設，顯示雙方有意加強經貿及人員往來。不過，短期內中國對北韓出口未必大幅增加，北韓出口加工製品、食品及化妝品等則可能受惠。

新橋通車也受到中朝俄關係發展的關注。北韓近期同時擴展與中國、俄羅斯的陸路交通網絡。分析認為，改善跨境交通有助北韓擴大貿易選擇，中國也可藉此深化對北韓的經濟影響力。據中國外交部數據，2025年中朝貿易額達27.35億美元，新橋未來的實際效益，仍取決於口岸運作及雙邊貿易發展。

新鴨綠江大橋15日開通，有望提升跨境貨運能力。（視頻截圖）