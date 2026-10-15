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BMW新董座首訪中 拚2030年在中售車超95%本土化生產

記者陳宥菘／綜合報導
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BMW計畫到2030年，對中國銷售的汽車中超過95%實現本土生產。圖為BMW i...
BMW計畫到2030年，對中國銷售的汽車中超過95%實現本土生產。圖為BMW iX1車型。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

BMW宣布2030年中國銷售車款逾95%將在地生產，但今年在中國銷量大幅下滑，新董座訪陸時仍強調長期投資與本土化布局。

德國豪車品牌寶馬集團（BMW）14日發布消息指，集團計畫到2030年，對中國銷售的汽車中超過95%實現本土生產，進一步深化在中國的本土化布局。然而，今年BMW在中國市場的銷售表現並不樂觀，前九個月銷量較去年同期減少逾兩成。

BMW董事長聶科維（Milan Nedeljković）13日開啟就任後首次訪陸行程。根據「寶馬集團」微信公眾號，在北京期間，他出席了清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議，呼籲支持開放市場和自由貿易，加強國際對話。

聶科維表示，中國已成為全球最具挑戰性的標竿市場之一，寶馬歡迎以技術創新、產品品質和客戶價值為導向的競爭。他同時表示，對中國的長期承諾意味著持續投資和深度本土化。

BMW發布的消息指，在中國持續深入推進本土化，以成就全球化發展，已成為集團的重要戰略方向。BMW還計畫到2030年對陸銷售的汽車中，超過95%實現本土生產，正是過去30多年在中國深耕厚植讓BMW有此雄心。

觀察者網指出，目前，BMW在中國的生產布局，包括瀋陽的華晨寶馬和位於江蘇的光束汽車。華晨寶馬主要生產BMW 2系、3系、5系、X1、X3和X5等車型；光束汽車生產純電動MINI Cooper和MINI Aceman，並面向全球市場。

結束北京行程後，聶科維還將前往瀋陽，15日擬出席2026寶馬中國創新日暨第6代動力電池下線儀式。該計畫由BMW投資100億元人民幣(14.9億美元)建設，是其推進在中國本土化、電動化的重要項目。

中國遼寧瀋陽已成為BMW全球規模最大的生產基地；在研發端，寶馬也已在中國建成了德國之外規模最大的研發網絡，涵蓋四大創新基地、三家軟體公司。

不過，BMW今年在歐洲和美國的銷售量均有所成長，惟中國市場仍面臨挑戰。根據集團網站13日的新聞稿，今年前九個月，中國市場銷售量為37.6萬輛，年減21.2%；今年第3季僅售出11.4萬輛，較去年同期跌幅達24.8%。

精華 FAQ

  • BMW表示，目標是在2030年讓對中國銷售的汽車中，超過95%實現本土生產，藉此持續深化在中國的本土化布局，並作為全球化發展的重要戰略方向。

  • 聶科維在北京強調支持開放市場與自由貿易，也呼籲加強國際對話；他並指出，中國是高度競爭的標竿市場，BMW會以技術、品質與客戶價值為導向持續投入。

  • BMW今年中國市場表現不佳，前9個月銷量為37.6萬輛，年減21.2%，第3季也較去年同期下滑24.8%。雖然歐美市場成長，中國仍是其面臨壓力最大的市場之一。

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