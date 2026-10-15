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歐盟峰會15日討論貿易爭端 中打外交戰、先拉攏法德

中國新聞組／北京15日電
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中國官方13日安排會見德法兩國代表，並釋出對歐盟貿易爭端的立場。圖為法國巴黎國際...
中國官方13日安排會見德法兩國代表，並釋出對歐盟貿易爭端的立場。圖為法國巴黎國際車展上，民眾13日參觀小鵬展台。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟峰會討論對華貿易逆差與限制進口措施之際，中方同步拉攏德法、強調對話協商；英國則明言不會因歐盟壓力而對中國電動車加稅。

歐盟領袖峰會當地時間15日討論歐盟對中國貿易逆差問題。會前，中國副總理何立峰、中央對外聯絡部部長劉海星等人，會見了法國總統外事顧問伯納、德國駐華大使安凱明，表達了盼德法發揮歐盟核心成員影響力，支持中方同歐盟通過對話與協商方式處理經貿分歧的立場；中汽協與多家頭部車企也發聲支持中歐汽車貿易磋商共識。由於德法傾向從嚴限制中國商品進口歐盟，中方近日動作被視為企圖拉攏德法。英國目前則表態稱，不會迫於歐盟壓力對中國電動車加稅。

據新華社報導，何立峰13日下午在北京會見伯納時表示，中歐互為重要經貿夥伴，中方願同歐方在經貿領域持續開展對話，為中歐經貿關係的發展注入更多穩定性和正能量。

另據中新社報導，同樣在13日，中共中央對外聯絡部部長劉海星會見德國新任駐華大使安凱明。劉海星表示，希望德方在歐盟內發揮積極影響，促進歐方正確看待中國發展，通過平等協商解決中歐經貿關切。

值此歐盟領袖峰會開會之際，中國官方安排會見德法兩國代表並釋出希望對話的立場。據外電報導，德法近期在歐盟內部對中國貿易問題的立場正逐漸靠攏，主張歐盟應建立新的快速貿易反應機制，以因應中國產品大規模傾銷。

尤其德國，據彭博資訊14日報導引述知情人士表示，德國將推動歐盟效仿擬針對混動汽車設置的進口限額，迅速對更多自中國進口的商品品類實施配額管理；同時計畫推動歐盟出台貿易保障措施，限制化工、機械工程等更多領域的中國商品進口，可能還包括製藥行業。該知情人士並稱，德國政府將敦促歐盟委員會年底前拿出相關提案。

據報導，歐盟各國領導人當地時間15日在布魯塞爾召開會議，商討對策阻止中國商品大量湧入歐洲、衝擊本土產業，相關舉措範圍或將遠大於混動汽車限制方案。

據統計，今年9月，歐盟對華貿易逆差達到創紀錄的348億美元(約2329億人民幣)。另據歐盟統計局13日公布數據顯示，去年歐盟純電動汽車進口總值150億歐元(約1123億人民幣、168億美元)，逾四成進口純電動汽車來自中國。

中國除官方動作頻頻，相關產業協會也發聲。中國汽車工業協會14日發布聲明，表示對中歐磋商取得的積極成果表示歡迎和支持，並強調雙方應以對話代替對抗、以合作化解爭端。

另據中央社報導，英國商業、創新、科學暨貿易大臣雷諾茲說，英國不會迫於來自歐盟的壓力，對中國電動車加徵進口關稅。他強調，英國就貿易防衛措施採取任何決策時，依據的是英國的國家利益，「而不是因為有任何國家提出要求。」

中國副總理何立峰13日在北京人民大會堂會見法國總統外事顧問伯納。(新華社)
中國副總理何立峰13日在北京人民大會堂會見法國總統外事顧問伯納。(新華社)

精華 FAQ

  • 峰會重點是歐盟對中國的貿易逆差，以及如何防止中國商品大量湧入、衝擊歐洲本土產業，相關限制措施可能擴大到更多品類。

  • 何立峰、劉海星分別會見法國與德國代表，強調中歐應透過對話與平等協商處理經貿分歧，並希望德法在歐盟內發揮正面影響。

  • 英國商業大臣雷諾茲表示，英國不會迫於歐盟壓力對中國電動車加徵關稅，任何貿易防衛措施都將以英國國家利益為依據。

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