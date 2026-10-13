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延宕12年 中國與北韓跨境「新鴨綠江大橋」15日開通

記者陳宥菘／即時報導
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連結中國丹東與北韓新義州的新鴨綠江大橋，攝於2018年5月。(路透)
連結中國丹東與北韓新義州的新鴨綠江大橋，攝於2018年5月。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

連接丹東與新義州的新鴨綠江大橋將於10月15日開通，這座由中方出資、延宕12年的跨境大橋，因中朝關係回暖而終於啟用。

中國官媒14日報導，連接中國遼寧省丹東與北韓新義州的「新鴨綠江大橋」將於10月15日正式開通。隨著中朝關係回暖，這座全長約3公里的跨境大橋在延宕12年後終於迎來啟用。

央視14日報導，經中朝雙方商定，中朝新鴨綠江大橋將於10月15日正式開通，雙方將於當日共同舉行開通儀式。報導未提到將有哪些中朝官員將出席儀式。

韓聯社13日稍早引述消息報導，新鴨綠江大橋當天懸挂起大型中、朝國旗，引發大橋即將正式通車的猜測。近期還有大型卡車在橋上試運作，朝方一側也已建成關口和疑似海關設施。

據報導，新鴨綠江大橋全長3,026公尺，為雙向四車道，由中方全額承擔建設費用，中方一側的工程早在2014年10月竣工，但因朝方連接道路和通關設施未能及時建成，大橋正式通車至今已推遲12年。

路透9月報導，南韓衛星影像分析公司SI Analytics表示，北韓運用了其標誌性的「速度戰」戰術，僅用了4個月時間，就完成了1個已經停滯12年的項目。

路透稱，這座大橋被視為中朝關係進入新時代的象徵。大橋建設在中國國家主席習近平6月訪問平壤，與北韓領導人金正恩會談之後重新啟動。

精華 FAQ

  • 中國官媒報導，連接遼寧丹東與北韓新義州的新鴨綠江大橋將於10月15日正式開通，並由中朝雙方共同舉行開通儀式。報導未透露出席官員名單。

  • 大橋中方一側工程早在2014年10月竣工，但北韓一側連接道路與通關設施未及時完成，導致正式通車一再延後，直到近期才補齊相關建設並安排開通。

  • 路透指出，這座大橋被視為中朝關係進入新階段的象徵。工程在習近平6月訪問平壤、與金正恩會談後重新啟動，顯示雙邊合作正明顯升溫。

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