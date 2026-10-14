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看好人民幣後市 高盛：遭嚴重低估 上調目標價至6.4

記者謝守真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

高盛看好人民幣後市，稱其匯價遭嚴重低估，並將一年期兌美元目標上調至6.4，認為在貿易順差支撐下，人民幣仍有持續升值空間。

國際投行高盛看好人民幣後市，認為人民幣匯價遭嚴重低估20％至25％，並將人民幣兌美元一年期目標價上調至6.4。同時，高盛認為，公允價值可能接近6。

據彭博報導，高盛全球外匯、利率和新興市場策略研究主管崔維迪（Kamakshya trivedi）近期指，人民幣低估20％至25％仍屬保守估計，中國不斷擴大的貿易順差也強化了人民幣升值的理由。

高盛預計人民幣對美元匯率將在一年內從目前的6.69左右，升至6.40。同時，該行的公允價值指標則顯示，人民幣未來可能升至6附近。彭博稱，人民幣匯率上次接近6是在2014年初，當時有大量熱錢流入。

崔維迪表示，若將中國經常帳及對外收支狀況納入考量，人民幣遭低估的程度可能更高。中國官方數據顯示，今年前八月，中國貿易順差達8055億美元(約5.39兆人民幣)。

他指，市場低估人民幣可能升值的幅度，每次高盛調高匯率預測，都發現市場共識與遠期市場的反應仍未跟上。他表示，人民幣升值將是漸進但持續的過程。

基於此，崔維迪認為，中國決策者可能愈來愈能接受人民幣進一步升值，原因之一是維持貿易關係穩定至關重要。他表示，隨著貿易關係維持穩定的時間越長，中國或逐漸認為，人民幣在一定程度上升值符合宏觀經濟基本面。

精華 FAQ

  • 高盛認為人民幣目前被低估20%至25%，屬於偏保守估計，並將人民幣兌美元一年期目標價上調至6.4，另指出公允價值可能接近6。

  • 高盛指出，中國不斷擴大的貿易順差與經常帳、對外收支狀況，都支持人民幣升值；同時，市場對升值幅度的預期仍明顯落後。

  • 高盛認為人民幣升值將是漸進但持續的過程，且隨著貿易關係維持穩定，中國決策者可能更能接受人民幣適度升值，以符合基本面。

利率 高盛 匯率

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