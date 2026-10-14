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中俄推進北極合作 聚焦運輸走廊 發動「藍色引擎」

記者陳宥菘／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中俄在北京密集討論北極航道與海洋合作，雙方盼以冰上絲綢之路和跨北極運輸走廊強化物流與能源鏈結，提升貿易運輸韌性。

中俄積極推進北極合作。中國外長王毅12日在北京與到訪的俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫會晤時表示，願拓展雙方涉海和北極事務交流，發動中俄關係發展的「藍色引擎」。對於中俄北極航道合作，帕特魯舍夫則直言，這能讓兩國免受包括軍事升級、海盜和制裁在內的任何風險影響。

據中國外交部官網，王毅在會談中提到，中方建設「冰上絲綢之路」與俄方推進北極航道建設不謀而合，海洋事務合作在中俄全面戰略協作中的重要性不斷提升。中方「願同俄方加強兩國海洋戰略對接」，實現優勢互補，維護彼此正當海洋權益、亞太地區海上安全以及全球關鍵航道正常通行。

王毅又稱，要尊重沿岸國主權與安全，保障能源資源穩定供應和產供鏈安全運行，並拓展雙方涉海和北極事務交流，發動中俄關係發展的「藍色引擎」，推動構建海洋命運共同體。

據俄通社，帕特魯舍夫說，俄中之間不斷增長的貿易量需要可靠的運輸走廊，日益深化的能源合作亦需要穩定的物流鏈。俄方特別重視共同發展戰略物流倡議。中國實施「海上絲綢之路」構想已有十餘年，俄羅斯則啟動了「跨北極運輸走廊」，發展這些倡議，兩國能夠改變世界地緣經濟版圖，使海上貿易成本更低廉、便捷，並免受包括軍事升級、海盜和制裁在內的任何風險影響。

帕特魯舍夫8日至13日訪問中國6天，全程聚焦海洋與船舶領域，並和王毅、中國工信部副部長柯吉欣、交通運輸部長劉偉等陸方官員會談。他與劉偉重點討論了實施跨北極運輸走廊項目的合作、中國企業在北方海道沿線擴大航運規模、開發雙邊內河航線以及兩國物流運營商進一步拓展海上貨運業務等議題。

精華 FAQ

  • 此次合作重點集中在北極航道、跨北極運輸走廊、海洋事務交流與船舶物流等領域，並延伸到能源供應、海上貿易與沿線航運規模擴大。

  • 王毅表示，中方建設冰上絲綢之路與俄方推進北極航道建設方向一致，雙方可加強海洋戰略對接，實現優勢互補，並維護海上安全與航道通行。

  • 帕特魯舍夫認為，俄中貿易與能源合作都需要穩定可靠的運輸走廊，發展跨北極運輸可降低成本並減少受軍事升級、海盜和制裁等風險影響。

俄羅斯 王毅

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