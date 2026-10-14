我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

出口強不敵內需弱 IMF下修中國今、明兩年成長預測

記者張鈺琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

IMF因中國內需疲弱、房地產低迷及能源價格上升，下修今明兩年經濟成長預測；雖出口強勁，仍難帶動全面復甦。

國際貨幣基金組織（IMF）13日下修中國今、明兩年經濟成長預測，今年由4.6%降至4.5%，明年由4.1%降至4%。IMF指，中東衝突推高能源價格，加上中國消費疲弱、投資動能減弱及房地產市場持續低迷，儘管出口保持強勁，仍不足以完全抵銷內需不振的影響。

法媒報導，IMF於13日公布最新「世界經濟展望」報告，將中國今、明兩年經濟成長預測均較7月下修零點1個百分點。今年最新預測落在中國官方4.5%至5%成長目標的下限，該目標也是數十年來最低水準。

對於IMF此番下修預測，中國外交部發言人毛寧13日在例行記者會回應，這個問題建議向中方主管部門了解，並表示「中國經濟長期向好的基本面沒有變，我們對中國經濟的發展前景充滿信心」。

IMF表示，全球油價上漲，加上持續的不確定性及結構性阻力，預料將拖累經濟活動，但政策支持可避免經濟成長進一步大幅放緩。中國房地產市場歷經多年調整，持續影響消費者信心，即使人工智慧、電動車等高科技產業快速發展，整體內需仍顯疲弱。

另據港媒南華早報報導，IMF預料，中國今年貿易順差可能在去年創下1.2兆美元(約8兆人民幣)紀錄後進一步擴大。不過，摩根史坦利報告稱，中國出口成長愈來愈仰賴資本密集型產業，對就業及家庭收入的帶動作用有限，因此出口強勁尚未轉化為國內需求的全面復甦。摩根史坦利預期，中國政府刺激經濟的相關措施有助第四季經濟溫和回升，但地方債務壓力、房市低迷及消費信心不足，可能使明年內需持續承壓。

精華 FAQ

  • IMF將中國今年成長預測由4.6%下修至4.5%，明年則由4.1%下修至4%，兩年都較7月估值少了0.1個百分點。

  • IMF指出，主要原因包括中東衝突推升能源價格、中國消費疲弱、投資動能減弱，以及房地產市場持續低迷，導致內需難以支撐成長。

  • 摩根史坦利認為，中國出口成長愈來愈仰賴資本密集型產業，對就業與家庭收入帶動有限，加上地方債務、房市低迷與信心不足，內需仍承壓。

房地產

上一則

神操作…貴州男飯店樓上辦與前女友兒子百日宴 樓下與現任辦婚禮

下一則

宿舍濺血…早睡晚睡作息不同起矛盾 南科大生刀襲室友

延伸閱讀

大國赤字創疫後新高 IMF：全球債務逼近GDP的100%恐掀金融動盪

大國赤字創疫後新高 IMF：全球債務逼近GDP的100%恐掀金融動盪
IMF最新預測曝光 台灣今年經濟成長上看10.7%

IMF最新預測曝光 台灣今年經濟成長上看10.7%
日經調查：中國第3季GDP估增4.4% 低於全年目標下限

日經調查：中國第3季GDP估增4.4% 低於全年目標下限
IMF發警訊 亞洲殭屍企業爆增 台灣等10個亞洲經濟體要當心

IMF發警訊 亞洲殭屍企業爆增 台灣等10個亞洲經濟體要當心

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐