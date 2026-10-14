出口強不敵內需弱 IMF下修中國今、明兩年成長預測

AI摘要 文章摘要整理： IMF因中國內需疲弱、房地產低迷及能源價格上升，下修今明兩年經濟成長預測；雖出口強勁，仍難帶動全面復甦。

國際貨幣基金組織（IMF）13日下修中國今、明兩年經濟成長預測，今年由4.6%降至4.5%，明年由4.1%降至4%。IMF指，中東衝突推高能源價格，加上中國消費疲弱、投資動能減弱及房地產 市場持續低迷，儘管出口保持強勁，仍不足以完全抵銷內需不振的影響。

法媒報導，IMF於13日公布最新「世界經濟展望」報告，將中國今、明兩年經濟成長預測均較7月下修零點1個百分點。今年最新預測落在中國官方4.5%至5%成長目標的下限，該目標也是數十年來最低水準。

對於IMF此番下修預測，中國外交部發言人毛寧13日在例行記者會回應，這個問題建議向中方主管部門了解，並表示「中國經濟長期向好的基本面沒有變，我們對中國經濟的發展前景充滿信心」。

IMF表示，全球油價上漲，加上持續的不確定性及結構性阻力，預料將拖累經濟活動，但政策支持可避免經濟成長進一步大幅放緩。中國房地產市場歷經多年調整，持續影響消費者信心，即使人工智慧、電動車等高科技產業快速發展，整體內需仍顯疲弱。

另據港媒南華早報報導，IMF預料，中國今年貿易順差可能在去年創下1.2兆美元(約8兆人民幣)紀錄後進一步擴大。不過，摩根史坦利報告稱，中國出口成長愈來愈仰賴資本密集型產業，對就業及家庭收入的帶動作用有限，因此出口強勁尚未轉化為國內需求的全面復甦。摩根史坦利預期，中國政府刺激經濟的相關措施有助第四季經濟溫和回升，但地方債務壓力、房市低迷及消費信心不足，可能使明年內需持續承壓。