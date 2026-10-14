申請9年 VISA在中設清算機構准了 分析：北京釋善意

中國人民銀行批准VISA籌備銀行卡清算機構。圖為2019年3月VISA中國總部北京新址落成。(取材自中國日報網)

AI摘要 文章摘要整理： VISA歷經近9年申請後獲准在中國籌備銀行卡清算機構，外界認為此舉除象徵中國金融業持續開放，也被解讀為北京在川習再會前釋出的善意。

中國國家主席習近平 上月底訪美後，美國支付巨頭VISA突破近九年的申請歷程，繼萬事達卡 和美國運通之後，終於獲得中國人民銀行（央行）批准籌備銀行卡清算機構，成了第三家拿到中國銀行卡清算市場「入場券」的國際發卡組織。

美國總統川普此前與中國國家主席習近平會晤時曾表示，應該允許VISA能夠更大程度地進入中國市場。隨著兩人即將於下月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議期間再次見面，分析認為，此舉是北京在預期川習再次會晤前，向華盛頓釋出的善意姿態，也象徵中國金融業進一步對外開放。

中國人民銀行（央行）13日公布，向威士信息技術（北京）有限公司下發准予行政許可決定，批准其籌備銀行卡清算機構。威士公司需要在一年內完成籌備工作，之後可提交開業申請，中國人民銀行會同中國國家金融監管總局審批同意後，頒發銀行卡清算業務許可證。

威士信息技術為VISA在中國境內成立的企業法人，為外商投資企業。獲批籌備，意味著拿到「籌備資格」，但要等到獲得最終許可證，VISA才能在中國境內發行VISA品牌人民幣銀行卡，並為境內主體提供人民幣銀行卡清算服務。

VISA早在2017年就提交申請，前後歷經近九年。針對VISA的批准，是川普與習近平兩次會晤之後作出的，VISA執行長麥金納尼是陪同川普5月訪問北京的企業執行長之一，當時川普與習近平會晤時表示應允許VISA能夠更大程度地進入中國市場。9月習近平訪美時，麥金納尼也是白宮晚宴上在座的企業家。

VISA執行長麥金納尼表示，籌備申請獲批准，象徵公司長期致力於中國市場的承諾向前邁出重要一步。他並稱，非常感謝美中兩國領導人在推動中美建設性戰略穩定關係所發揮的重要作用。麥金納尼還向中國金融時報表示，未來VISA將有機會支持中國境內客戶發行可在境內受理的VISA品牌支付產品，並進一步推動中國數位支付發展。

專家分析，這可以被視為中美領導人會晤後，中方向美方所釋出的善意。路透指出，此次批准象徵中國受到嚴格管制的金融業進一步對外開放。此前，萬事達卡2023年11月、美國運通於2020年6月透過合資企業獲得批准。