我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

何立峰會見庫克 歡迎蘋果深化對華合作 共享發展機遇

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果執行董事長庫克11日來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師...
蘋果執行董事長庫克11日來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流，引起果粉哄動。(取材自廣州日報)

剛卸任蘋果公司執行長的庫克正以執行董事長新身分在中國訪問。據新華社報導，中國國務院副總理何立峰12日會見庫克，他歡迎蘋果等各國科技企業深化對華合作；庫克則表示，蘋果對在華長期發展充滿信心，將為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻更多力量。

新華社指出，何立峰12日下午在北京人民大會堂會見庫克。何立峰表示，落實好兩國元首共識，構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，有利於兩國乃至全球經濟的穩定和發展，將為跨國企業提供穩定預期和良好經營環境。歡迎包括蘋果公司在內的各國科技企業持續深化對華互利共贏合作，共享中國式現代化發展機遇。

而在中方通稿中，庫克則表示，蘋果公司對在華長期發展充滿信心，將發揮工商界溝通橋梁作用，為推動美中經貿關係穩定健康發展，貢獻更多力量。

庫克10日現身廣州，展開卸任執行長後首次中國行。除了與何立峰會面，庫克此行也在廣東與地方政府討論擴大合作。據廣東省政府消息，廣東省省長孟凡利11日在廣州會見庫克一行。

圖為中國國務院副總理何立峰（左）於2025年3月23日會見庫克（右）。(新華社資...
圖為中國國務院副總理何立峰（左）於2025年3月23日會見庫克（右）。(新華社資料照片)

庫克 國務院

上一則

暴打93歲女雇主致死 香港52歲印傭被捕 每周僅放半天假

下一則

香港科大EMBA全球13連霸 畢業生平均年薪逾60萬美元

延伸閱讀

庫克卸任CEO首訪中 會何立峰盼深化美中經貿

庫克卸任CEO首訪中 會何立峰盼深化美中經貿
庫克卸任後中國行抵廣州 看i18 Pro拍「詠春」作品

庫克卸任後中國行抵廣州 看i18 Pro拍「詠春」作品
何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧

何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧
庫克訪廣州 現身零售店引起果粉哄動

庫克訪廣州 現身零售店引起果粉哄動

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒