何立峰會見庫克 歡迎蘋果深化對華合作 共享發展機遇

蘋果執行董事長庫克11日來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流，引起果粉哄動。(取材自廣州日報)

剛卸任蘋果公司執行長的庫克 正以執行董事長新身分在中國訪問。據新華社報導，中國國務院 副總理何立峰12日會見庫克，他歡迎蘋果等各國科技企業深化對華合作；庫克則表示，蘋果對在華長期發展充滿信心，將為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻更多力量。

新華社指出，何立峰12日下午在北京人民大會堂會見庫克。何立峰表示，落實好兩國元首共識，構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，有利於兩國乃至全球經濟的穩定和發展，將為跨國企業提供穩定預期和良好經營環境。歡迎包括蘋果公司在內的各國科技企業持續深化對華互利共贏合作，共享中國式現代化發展機遇。

而在中方通稿中，庫克則表示，蘋果公司對在華長期發展充滿信心，將發揮工商界溝通橋梁作用，為推動美中經貿關係穩定健康發展，貢獻更多力量。

庫克10日現身廣州，展開卸任執行長後首次中國行。除了與何立峰會面，庫克此行也在廣東與地方政府討論擴大合作。據廣東省政府消息，廣東省省長孟凡利11日在廣州會見庫克一行。