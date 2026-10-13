月之暗面上市前爆糾紛 創辦人楊植麟被控轉移技術牟利

「月之暗面」創辦人楊植麟。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 月之暗面在赴港上市前遭循環智能及部分投資者指控未授權成立新公司、轉移技術與隱瞞股權安排，雙方正於香港仲裁並尋求和解。

中國AI新創企業「月之暗面」計畫赴港上市前爆出股東糾紛。知情人士透露，創辦人楊植麟與技術長張宇韜遭控未經授權成立月之暗面，並將原公司關鍵數據轉移至新公司。原公司及部分投資者要求賠償，金額可能超過7億美元(約47億人民幣)，月之暗面高層正就此展開和解談判。

路透報導，這起糾紛始於2024年，目前正在香港 進行仲裁。楊植麟此前共同創辦的AI軟體開發企業「循環智能」及部分投資者，指控楊植麟和張宇韜向循環智能投資者作出虛假陳述，並以犧牲循環智能利益的方式謀取個人利益。

據企業登記資料，楊植麟與張宇韜於2016年共同創辦循環智能，2023年成立月之暗面，目前兩人仍擔任循環智能控股公司的董事。

路透查閱循環智能律師今年3月11日發出的律師函，指控楊植麟和張宇韜未經循環智能董事會授權成立月之暗面，並向投資者作出虛假陳述。律師函還指稱，存有關鍵大型語言模型數據的伺服器，於2023年4月未經授權從循環智能轉移至月之暗面旗下子公司，另有部分關鍵數據於2024年9月依張宇韜指示遭刪除。不過，律師函未提供支持相關指控的證據，路透也無法獨立核實。

報導指，月之暗面成立時，循環智能獲得月之暗面9.5%的初始股份，目前循環智能及其投資者要求相當於月之暗面初始股份10.5%的賠償。以月之暗面今年6月融資時300億美元的估值計算，索賠金額可能超過7億美元。

此外，根據律師函，循環智能及其投資者正考慮在開曼群島另行對月之暗面總裁張予彤採取法律行動。律師函指稱，張予彤於2022年辭去循環智能董事職務後，在月之暗面獲得大量股權，但相關安排被刻意向循環智能股東隱瞞。路透表示，無法證實這項指控。

對於上述指控，楊植麟此前曾透過個人微信否認非法獲利及其他不當行為，表示成立月之暗面一事已與循環智能董事會成員達成協議，張予彤的報酬則是基於其專業能力。代表楊植麟、張宇韜及月之暗面的明達律師事務所也曾於2024年11月表示，此案「缺乏法律及事實依據」，將為當事人進行抗辯。

報導提及，楊植麟、張宇韜、張予彤及循環智能均未回應置評請求，月之暗面則拒絕置評。

月之暗面是中國主要AI新創企業之一，旗下擁有Kimi人工智慧模型，投資者包括阿里巴巴、騰訊、美團及中國移動。路透9月曾報導，月之暗面已秘密向香港提交首次公開募股（IPO）申請。

知情人士表示，這起糾紛預計不會危及月之暗面的上市計畫，但若未能解決，可能引發潛在投資者對公司治理、股權歸屬及資訊揭露的疑慮，使上市程序更加複雜。目前尚不清楚雙方能否很快達成和解。