被中紀委抓了？前重慶市長黃奇帆演講突取消惹猜測

圖為黃奇帆去年在青島創投風投大會上演講。(取材自21世紀經濟報導)

AI摘要 文章摘要整理： 前重慶市長黃奇帆原定赴杭州演講卻臨時取消，引發海外社群猜測其遭中紀委抓捕，但目前沒有官方通報或可靠證據證實。

曾與重慶市委前書記薄熙來 搭檔、自稱「如魚得水」的前重慶市長黃奇帆，原定26日在杭州出席企業論壇並演講，近日卻傳出活動「因故取消」，引發關注。海外社群平台隨後流傳他已被中紀委抓捕的消息，但目前沒有官方通報或可靠證據證實，演講取消原因也不明朗。

綜合網路消息，現年74歲的黃奇帆退休 10年，仍活躍於財經界，經常在各地論壇分析中國經濟與產業發展。他以經濟數據熟稔、分析敏銳受到關注，並被外界稱為「網紅經濟學家」。

香港 明報報導，由寧波銀行杭州分行主辦的「新質生產力賦能杭州企業高質量發展論壇」，原定26日在杭州一間五星級酒店舉行，邀請黃奇帆擔任主講嘉賓。主辦方介紹他的身分包括復旦大學特聘教授、中國國際經濟交流中心副理事長，但活動近日突然傳出取消，具體原因未明。

消息傳出後，海外YouTube評論頻道及X平台陸續出現黃奇帆「被查」、甚至「已被中紀委抓捕」的說法。不過，相關貼文與影片未提出官方公告、司法文件或其他可核實證據，部分內容主要依據匿名消息及政治形勢推測，不能據此認定他已遭調查或拘捕。

據報導，黃奇帆擔任副理事長的中國國際經濟交流中心，過去被視為中國重要智庫之一。該中心前理事長畢井泉去年5月落馬，9月被判刑14年，罪名包括受賄。今年1月，中心業務主管單位由國家發改委改為中國社會科學院，並展開整頓。

黃奇帆長期在重慶任職，當地過去十多年政治風波不斷。薄熙來、孫政才兩名前市委書記先後落馬，多名副市長及公安系統官員也遭查處。今年3月，重慶市長胡衡華任內落馬，前市委常委羅藺隨後亦傳出被帶走，再度引發外界關注。

黃奇帆過去也曾因重慶政治風波傳出遭調查，但未有相關官方通報。此次演講取消再度引發揣測，然而行程變動與遭到調查並非同一回事。在官方尚未公布消息、可靠證據仍不足的情況下，網傳「被抓」說法仍應審慎看待。