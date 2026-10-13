垂涎中市場 逾百歐企報名歐洽會 「想見」200家中企談合作

AI摘要 文章摘要整理： 第19屆歐洽會將在成都登場，逾100家歐企與近200家中企完成配對，凸顯中歐企業仍積極尋求供應鏈、技術與市場合作。

中國國際商會12日表示，截至目前，已有超過100家歐洲企業報名參加第19屆中國—歐盟 投資貿易科技合作洽談會（歐洽會），近200家中國企業獲得歐方企業「想見」關注，顯示歐洲企業仍看重中國市場，積極尋找供應鏈 、技術合作及投資等新機會。

環球時報報導，第19屆歐洽會將於21日至23日在成都中國—歐洲中心舉行。這項活動至今已舉辦18屆，是中歐投資、貿易及創新合作的重要平台。中國國際商會黨委副書記黨宏表示，來自西班牙、葡萄牙 、法國、英國、瑞士、波蘭等國的企業團組已確認參會，參會國家和地區將超過20個。

本屆歐洽會的核心活動之一，是中歐企業B2B配對洽談。主辦方已透過線上配對系統，提前安排企業互選與精準匹配，目前近200家中方企業獲得歐方企業「想見」關注。活動期間，預計約300家中歐企業將進行「一對一」洽談，尋找具體合作機會。

中國歐盟商會西南分會總經理陳雅雯指出，目前報名企業涵蓋先進製造、工業自動化、汽車、精密儀器、生物技術、數位技術、物流、食品與農業，以及綠色低碳解決方案等領域。參與者既有長期深耕中國市場的跨國企業，也有希望尋找當地合作夥伴、拓展市場及開闢成長路徑的歐洲中小企業。

陳雅雯表示，歐洲企業參會目的相當明確，有些希望尋找中國供應商及製造合作夥伴，有些著眼於技術合作、投資機會和分銷渠道，也有企業希望協助中國企業推動永續發展、進一步開拓歐洲市場。

她並引述中國歐盟商會與羅蘭貝格聯合發布的「商業信心調查2026」指出，調查顯示中國市場對歐洲企業仍具重要性。75%的受訪企業表示，在中國的生產效率高於全球其他地區；另有94%的受訪企業認為，中國是重要或非常重要的採購來源地。

在全球供應鏈調整、企業尋找新成長動能之際，歐洽會吸引多國企業參與，反映中歐企業仍有供應鏈、技術及市場拓展等合作需求。透過事前配對與現場洽談，雙方能否進一步把交流轉化為實際訂單與投資，將是本屆活動的觀察重點。