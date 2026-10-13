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中提3原則 油電車銷歐「向上安排」 新能源車出口退稅率降至9%

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國商務部針對油電混合車銷歐做出說明。圖為南京港邊檢站民警10日對等待裝船的汽車...
中國商務部針對油電混合車銷歐做出說明。圖為南京港邊檢站民警10日對等待裝船的汽車進行檢查。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中歐談判就中國油電混合車出口歐洲達成初步安排，中方稱將確保配額與公平待遇；同時中國也宣布自2027年起下調新能源車出口退稅率。

中歐貿易談判上周落幕，外界最關注的中國油電混合汽車出口歐洲議題上，中國商務部12日首次公布出口數量的計算基準，根據歐盟統計局數據，2024年歐盟自中國進口油電車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛。雙方在2025年基礎向上增加。商務部新聞發言人強調3項基本原則─尊重事實、非歧視、合規，任何措施都不會專門針對中國產品；更不能歧視性對待中國企業；中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。

上周中歐經貿談判結束後，雙方釋出針對中國油電混合車的初步結論。中方表示，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解；歐方表示，將適度控制中國向歐盟出口的油電混合車及插電式油電混合車，這使中國對歐盟的相關出口有望削減超過一半，但相關細節尚不明確。

中國商務部12日以「答記者問」釋出更多協議細節，根據歐盟統計局數據，2024年歐盟自中國進口混動汽車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛。雙方會在2025年基礎上達成「向上安排」，確保中國企業的出口空間和穩定增長，照顧了雙方產業基於現實的合理關切。

另一方面，歐盟的說法則提出更具體的數字。據外媒取得文件，歐盟擬將接下來4年對中國油電混合車設下進口配額，2027年上限設為35萬輛，之後3年每年增加6%。

中國商務部還提到，雙方還確認任何措施都不會專門針對中國產品，更不能歧視性對待中國企業，中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。

為因應歐洲對油電混合車與電動車加徵關稅，以及應對國內疲軟的消費，中國許多車廠此前已大舉赴歐洲布局。包括電動車龍頭比亞迪計畫今年第四季度在其位於匈牙利的新工廠啟動汽車生產；奇瑞早在2024年就與西班牙汽車公司簽署合資協議，入駐日產於2021年底關閉的巴塞隆納工廠；零跑汽車靠著歐洲汽車集團Stellantis的西班牙工廠，車型Ｂ10本周將於當地工廠正式下線。

另外，為化解歐盟就北京當局對中製新能源汽車的補貼疑慮，中國財政部、稅務總局12日宣布，自2027年4月1日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%調降至9%。

中國商務部針對油電混合車銷歐做出說明。圖為亮相巴黎國際車展的比亞迪車款。(歐新社...
中國商務部針對油電混合車銷歐做出說明。圖為亮相巴黎國際車展的比亞迪車款。(歐新社)

精華 FAQ

  • 雙方已就混動汽車貿易達成符合世貿規則的諒解，並以2025年出口規模為基礎向上安排配額，讓中國企業保有一定出口空間與穩定增長。

  • 中方強調3項原則為尊重事實、非歧視、合規，並指任何措施都不應專門針對中國產品，也不能歧視性對待中國企業。

  • 為回應歐盟對中製新能源車補貼的疑慮，並配合相關政策調整，中國宣布自2027年4月1日起，將新能源汽車增值稅出口退稅率由13%降至9%。

商務部 歐盟

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