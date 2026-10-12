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中國車再爆事故 尊界「煞車斷裂」後 奇瑞爆「後軸脫離」在大馬召回

中國新聞組／北京13日電
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奇瑞歐萌達（Omoda）全電動SUV。（取材自奇瑞官網）
奇瑞歐萌達（Omoda）全電動SUV。（取材自奇瑞官網）

AI摘要

文章摘要整理：

奇瑞OMODA 5在馬來西亞發生後軸與車輪脫離事故後，當局已暫停認證與新車註冊，奇瑞也啟動8878輛召回並擴大排查同批次車型。

華為旗下「尊界V800」被揭煞車踏板支架斷裂後，中國國產車再爆安全事故。中國汽車整車出口排名第一的奇瑞汽車，旗下OMODA日前在馬來西亞行駛途中發生後軸斷裂、連同兩個後輪脫離車身的事故，所幸未造成人員傷亡。馬來西亞當局11日宣布，暫停相關車型認證及新車註冊，直至技術調查完成；奇瑞則承認，涉事批次車輛可能存在後軸局部焊接強度不足問題，已啟動召回8878輛車，並針對中國及其他相關市場同批次車型展開風險排查。

綜合媒體報導，事故發生於6日，地點在馬來西亞柔佛州新山，一輛2023年款OMODA 5行駛途中，後軸突然與車身分離，兩個後輪隨之脫落，相關畫面在網路流傳。據悉，OMODA 5在中國市場售價約在8萬人民幣至10多萬人民幣(約1.2萬至2萬美元)。

馬來西亞陸路交通局11日表示，將暫停相關OMODA 5車型的車輛型式認證，並停止新車註冊，直到技術調查完成、確認安全風險獲得妥善處理。當局並要求奇瑞馬來西亞依據零件編號、生產批次、車輛識別碼及相關技術參數，確認所有可能受影響的車輛，同時對生產組裝流程及後軸零件供應商展開技術審查，檢視品質管控、焊接工序及零件安全狀況。

值得注意的是，這並非OMODA 5在馬來西亞首次發生後軸問題。2024年4月，當地同款車型曾發生後軸斷裂事故，奇瑞當時召回約600輛車檢查，並將原因指向供應商更換自動焊接設備焊頭後未正確校準。相隔約2年半，同一車型再度發生類似事故。

中國奇瑞Omoda 5電動車10月6日在馬來西亞道路上，發生後車輪連車軸一起「斷...
中國奇瑞Omoda 5電動車10月6日在馬來西亞道路上，發生後車輪連車軸一起「斷裂彈出」的離譜事故。(取材自Ｘ平台)

與前次事件相比，馬來西亞當局此次不僅要求召回，更暫停相關車型認證及新車註冊，並將審查範圍擴及生產組裝線與零件供應商。相關措施何時解除，仍須視技術審查結果及整改情況而定。

奇瑞近年積極拓展海外市場，是中國汽車整車出口的主要品牌之一。公司公布數據顯示，今年前三季累計出口155.12萬輛，年增65.6%；9月出口約20.78萬輛，創下中國車企單月出口紀錄。旗下OMODA與JAECOO等品牌已進入多個海外市場，海外業務成為奇瑞的重要成長動能。

此次召回範圍雖以特定批次車輛為主，但後續影響仍有待觀察。奇瑞已啟動其他市場同批次車型的風險排查，馬來西亞當局也將持續追蹤整改進度。事故原因、受影響車輛範圍及品質改善措施能否有效消除風險，將是奇瑞後續必須面對的考驗。

精華 FAQ

  • 一輛2023年款OMODA 5行駛途中發生後軸斷裂，兩個後輪連同車身分離，相關畫面也在網路流傳。所幸事故未造成任何人員傷亡，但已引發當地主管機關高度關注。

  • 當局宣布暫停相關OMODA 5車型的型式認證，並停止新車註冊，直到技術調查完成且安全風險獲妥善處理。同時也要求奇瑞檢視生產組裝流程與供應商品質管控。

  • 奇瑞承認涉事批次可能存在後軸局部焊接強度不足問題，已啟動召回8878輛車，並針對中國及其他相關市場的同批次車型進行風險排查，以確認受影響範圍並改善品質。

華為

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