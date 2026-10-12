借力香港打造黃金樞紐 北京推動人民幣定價權與國際化
中國透過香港布局黃金市場，借助清算、倉儲與人民幣期貨等工具，強化離岸人民幣閉環，並提升北京在全球黃金定價與國際化中的話語權。
AI摘要
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中國透過香港布局黃金市場，借助清算、倉儲與人民幣期貨等工具，強化離岸人民幣閉環，並提升北京在全球黃金定價與國際化中的話語權。
國際局勢動盪，中國近期透過香港積極布局國際黃金市場。香港9月中發布首個五年規畫，確定黃金為切入點，構建大宗商品交易生態圈，推動黃金交易相關清算系統、倉儲、供給和基礎建設協同發展。這背後是北京強化人民幣國際化重要戰略，同時牽動全球黃金市場。
北京為何鎖定黃金？一般而言，要讓人民幣成為主要定價貨幣，除期貨合約，還需主要生產國、貿易商和終端買家願意改變長期形成的報價、融資和結算習慣，而石油、鐵礦石等涉及複雜實體貿易關係，難度高。黃金既是商品，也是金融資產和央行儲備資產，黃金金融中心只要提供夠好的交易、倉儲、清算和融資服務，便能吸引國際資金。
對北京來說，香港在黃金戰略上很關鍵。中國有充足黃金消費、交易和儲備需求，香港擁有全球最大離岸人民幣資金池，又允許國際資金自由進出。因此，香港作為連接內地人民幣資產和國際投資者的橋梁作用突出。
目前香港主要動作有三，一是基礎設施建置，香港黃金中央清算及結算系統已於7月試營運，並與上海黃金交易所完成首階段實物聯通。二是人行明確將提高外匯儲備在香港的資產配置比率，意味中國現有3.4兆美元外儲可望用於支持香港黃金市場。三是港交所正開發人民幣黃金期貨合約，目標建立「發行—使用—投資—回流」的離岸人民幣閉環。
長期而言，這對全球主要影響包含：強化「石油—人民幣—黃金」閉環，中東產油國收取人民幣後可在香港金庫直接兌換實物黃金，繞過全球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，提升人民幣在全球結算與大宗商品定價的話語權；其次是改變全球黃金定價權的版圖，香港可望與新加坡的區域競爭中取得先機。北京積極介入現貨與衍生品市場下，中長期將對國際金價形成支撐。
因黃金兼具商品、金融資產與央行儲備屬性，較石油、鐵礦石更易改變報價與結算習慣。只要提供完善交易、倉儲、清算與融資服務，就能吸引國際資金。 香港同時擁有全球最大離岸人民幣資金池與資金自由進出的制度優勢，能串聯內地黃金需求與國際投資者，成為人民幣資產走向全球的重要橋梁。 若香港形成人民幣黃金閉環，中東產油國可用人民幣換實物黃金，提升人民幣在結算與定價的話語權，並改變全球黃金定價版圖，長期也可能支撐金價。
精華 FAQ
因黃金兼具商品、金融資產與央行儲備屬性，較石油、鐵礦石更易改變報價與結算習慣。只要提供完善交易、倉儲、清算與融資服務，就能吸引國際資金。
香港同時擁有全球最大離岸人民幣資金池與資金自由進出的制度優勢，能串聯內地黃金需求與國際投資者，成為人民幣資產走向全球的重要橋梁。
若香港形成人民幣黃金閉環，中東產油國可用人民幣換實物黃金，提升人民幣在結算與定價的話語權，並改變全球黃金定價版圖，長期也可能支撐金價。
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