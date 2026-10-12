中國與巴基斯坦在新疆軍演 為跨境反恐準備

AI摘要 文章摘要整理： 中國與巴基斯坦陸軍將在新疆庫爾勒舉行首次聯訓，聚焦高海拔反恐清剿、無人機與實兵演練，外界認為這將強化巴軍反恐能力，並為未來跨境合作鋪路。

中國國防部宣布，中國與巴基斯坦 陸軍將於10月中下旬，在新疆 庫爾勒舉行首次陸軍聯合訓練。專家指出，中方在新疆反恐積累了豐富經驗，這次出動無人機 加大演練力度，進一步提升巴基斯坦軍方反恐能力和手段，未來不排除中巴聯合跨境反恐。

中國國防部10日發布，10月中下旬，中國和巴基斯坦陸軍將在新疆庫爾勒地區舉行「喀喇崑崙-2026」陸軍聯合訓練，以高海拔地區聯合反恐清剿行動為課題，組織無人機操作、運動搜索目標射擊、遠距離狙擊等技能互訓，並開展聯合指揮和實兵行動演練。

這是中巴兩國首次舉行陸軍聯合訓練，有助於雙方深化交流合作，提升共同應對恐怖主義威脅能力。

香港明報報導，中國軍事專家宋忠平稱，中巴針對跨境恐怖組織和恐怖分子實施聯合打擊，一直是共同訓練需求。這次在解放軍的主場訓練，通過出動各種反恐裝備，包括無人機來加大演練力度。中方在新疆反恐積累了豐富的經驗，巴基斯坦有必要強化學習，並引進新裝備來加大本國的反恐力度。

宋忠平分析，中巴在反恐領域的合作並非首次，不過這次規模更大、針對性更強。在新疆庫爾勒進行演練，可模擬高原環境下的反恐實踐。同時，恐怖勢力久打不絕，未來不排除中巴聯合反恐、跨境反恐，確保讓恐怖分子沒有藏身之處。

中巴此前已有「勇士」系列反恐聯合演習，但多為特種作戰或邊防部隊層面。有評論認為，這次訓練標誌著兩軍合作從特戰分隊拓展至陸軍建制力量。