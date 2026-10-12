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剛談妥就出手 歐砍中國油電車至每年40萬輛 最快12月上路

中國新聞組╱北京12日電
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中國混合動力汽車成為出口歐洲的新動能，但中歐貿易磋商後，輸歐規模立即砍半。(美聯...
中國混合動力汽車成為出口歐洲的新動能，但中歐貿易磋商後，輸歐規模立即砍半。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中歐剛就油電混合車貿易達成諒解，歐盟卻傳出擬以配額與關稅限制中國油電車進口，最快12月實施，顯示雙方分歧仍未完全化解。

中歐剛就油電混合汽車貿易達成諒解，歐盟可能馬上祭出進口限制。彭博引述知情人士指出，歐盟正考慮以貿易保障措施，將中國油電車年進口量從預計的80萬輛減至約40萬輛，最快12月實施。具體方案尚未定案，仍須經歐盟方面進一步討論。

據報導，歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇已向歐洲官員通報相關計畫，可能採取關稅配額制，在一定進口數量內適用較低稅率，超出配額部分則加徵關稅。歐盟領導人預計15日至16日在布魯塞爾開會，討論後續安排。值得注意的是，每年40萬輛的目標目前來自知情人士說法，並非中歐正式公布的協議條款。

中歐貿易投資磋商機制第二次例會9日在北京結束，雙方就貿易與投資平衡、出口管制、知識產權及世貿組織改革等議題，形成16項成果共識。中國商務部公布的清單指出，雙方已就油電車貿易達成諒解，但未披露具體進口數量與執行機制。

塞夫柯維奇會後表示，相關共識有望使未來4年中國對歐盟的油電車出口量，較沒有協議的情境減少一半以上，涉及數百萬輛汽車。中國商務部歐洲司負責人則強調，雙方依據尊重事實、非歧視及符合世貿組織規則的原則深入討論，避免局勢升級，維護中國企業出口利益及中歐油電車貿易穩定。

據報導，中國車企近年轉向油電車布局，與歐盟對純電動車加徵反補貼稅有關。2024年10月底，歐盟對中國製純電動車加徵7.8%至35.3%的反補貼稅，另有10%基礎關稅；插電式混合動力車未納入該項調查，仍適用一般關稅，成為中國車廠拓展歐洲市場的另一條路徑。

中國油電車在歐洲的成長相當明顯。歐盟自中國進口油電車數量，從2024年10月約3800輛，增至2026年7月的5.04萬輛；2026年前4個月，進口金額達31.76億歐元，首次超過純電動車的28.08億歐元。市場研究機構Dataforce數據也顯示，2026年上半年歐洲插混車銷量前三名均為中國車款。

若歐盟收緊進口，中國車企可能加快調整在歐洲的生產布局。惠譽評級指出，單靠在歐洲組裝進口零組件，不足以建立穩健的在地產業鏈，未來3至5年，中國車廠可能更多採取合作或部分新建項目，但投資進度仍取決於市場占有率及投資回報。

中歐雖透過磋商暫時管控分歧，油電車出口能否維持成長，仍有待歐盟正式方案揭曉。

精華 FAQ

  • 彭博引述知情人士指出，歐盟正考慮以貿易保障措施設定進口配額，將中國油電車年進口量由預估的80萬輛降至約40萬輛，配額內稅率較低，超額部分則加徵關稅。

  • 報導稱，歐盟內部仍在討論具體方案，但若進展順利，相關措施最快可能在12月上路。歐盟領導人也預計於15日至16日在布魯塞爾開會，討論後續安排。

  • 雙方雖已就油電車貿易達成諒解，但未公布進口數量與執行機制。若歐盟收緊限制，中國車企可能加快在歐洲布局生產，但短期出口成長仍取決於正式方案。

歐盟 關稅

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