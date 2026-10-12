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中網賺翻 觀眾超45萬人次 決賽上座率99.2% 贊助逾2億

中國新聞組／北京12日電
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鄭欽文向觀眾比愛心。(路透)
鄭欽文向觀眾比愛心。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在2026中國網球公開賽奪冠，引爆觀賽與商業熱潮，帶動中網觀眾超45萬人次、票房與贊助雙創新高，賽事話題也全面升溫。

中國網球選手鄭欽文在北京舉行的2026中國網球公開賽奪冠女單並創下多項紀錄，而中網也因為鄭欽文賺得盆滿缽滿。大批觀眾湧入球場看鄭欽文，「鄭欽文效應」為中網帶來創賽會紀錄的1.32億元（人民幣，下同）整體票房。女單決賽日北京鑽石球場上座率高達99.2%，單日票房破1500萬元，同樣歷史新高，一人把決賽票房拉到了天花板。中網因此獲得的贊助收益估計超過2億元。

綜合網易、中華網等媒體報導，本屆中網因「鄭欽文效應」賺翻了，賽事從票房、收視到商業合作全線爆發，本屆中網累計接待觀眾超45萬人次，整體票房達1.32億元，兩項核心指標均創歷史新高。決賽日鑽石球場1.5萬席位座無虛席，上座率高達99.2%，單日票房預估突破1500萬元，同樣是歷史新高。

鄭欽文效應也使得門票供不應求，原價780元的看台票在二手平台被炒至5000元，溢價近6倍，部分互動專享坐席和空中包房散座在二級市場掛至6880到7177元。

在收視表現上，決賽在CCTV-5直播收視率達3.23%，市占16.48%，穩居同時段全國第一；峰值收視率一度飆至4.4%，市占率最高衝到23.16%，為同時段第二名節目的近兩倍。半決賽收視率也已達到2.78%，同樣位列榜首。

而據2025年官方數據顯示，中網門票收入只占賽事總收入的29%，贊助才是大頭。本屆賽事所有贊助席位在鄭欽文闖進決賽之前就已滿額，收入規模超過2億元。決賽還沒打，這個數字又往上走了一截。轉播版權、品牌曝光、社交平台46.8億的話題閱讀量，這些才是真金白銀的來源。可說是她每贏一輪，看台上的人就多一圈，贊助商的logo就多露一輪。

有分析指出，鄭欽文的商業號召力是中網真正的大頭，不僅贊助合作費和賽事轉播收益隨全網曝光度暴漲，賽事從「區域性賽事」被推向了「全國性事件」。奪冠當晚，耐克(Nike)、霸王茶姬等品牌連夜發布慶祝文案，霸王茶姬更是在次日（10月12日）推出全品類買一送一活動。

鄭欽文從世界第160位觸底反彈的復出劇本，讓整個中網賽事的關注度達到了前所未有的高度。

男單方面，喬科維奇同時奪冠，復刻了巴黎奧運的最終贏家組合，進一步推高了賽事話題度。

鄭欽文親吻中國網球公開賽金盃。(路透)
鄭欽文親吻中國網球公開賽金盃。(路透)

精華 FAQ

  • 她的奪冠效應帶動中網累計觀眾超45萬人次，整體票房達1.32億元，雙雙創下賽會歷史新高，顯示其強大號召力直接推升現場售票表現。

  • 北京鑽石球場1.5萬席幾近全滿，上座率高達99.2%，單日票房預估突破1500萬元，兩項數據都創下歷史新高，反映決賽人氣極為火爆。

  • 賽事贊助席位在她闖進決賽前就已滿額，贊助收入估計超過2億元，轉播版權、品牌曝光與46.8億話題閱讀量也成為主要收益來源。

鄭欽文

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