我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

鄭欽文中網奪冠 只用48天王者歸來 榮譽拼圖差1座金盃

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭欽文創紀錄成為中網第一位本土女單冠軍。(新華社)
鄭欽文創紀錄成為中網第一位本土女單冠軍。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在2026年中國網球公開賽奪下生涯首座WTA1000冠軍，成為中網首位本土女單冠軍，並在48天內排名暴升98位，距離大滿貫僅差一步。

昨晚於北京舉行的2026年中國網球公開賽女單決賽，中國選手鄭欽文以直落兩盤7：5、6：4擊敗強敵俄羅斯名將安德瑞娃奪冠。這是鄭欽文職業生涯首個WTA1000級別賽事冠軍，也是中國繼李娜之後時隔14年再奪1000賽冠軍；她也創紀錄成為中網第一位本土女單冠軍。鄭欽文僅用48天便王者歸來，排名狂飆98位，被稱奇蹟。她賽後激動落淚，並高唱「夢的光點」，坦承太想贏而壓力大到嘔吐。至此，鄭欽文的榮譽拼圖就差一個大滿貫冠軍。

綜合媒體報導，第一盤，安德瑞娃強勢開局，一上來就連保帶破打出2：0領先。面對壓力，鄭欽文表現沉穩，馬上將比賽帶回均勢。隨後雙方比分緊咬，盤末，鄭欽文以7：5先下一城。第二盤，雙方展開纏鬥。第10局，鄭欽文轟出了再見ace，拿下勝利，書寫中國網球新歷史。

奪冠的一剎那，鄭欽文扔掉球拍，躺在場內，激動落淚，並與教練和團隊緊緊擁抱，鄭欽文的父母也在現場為女兒鼓掌。鄭欽文表示，能在中網贏下生涯首個WTA1000級別賽冠軍，「謝謝觀眾，我的這個冠軍有你們的一份，成功離不開所有人的支持。」她並表示：「這種感覺太棒了，能在主場球迷面前奪冠，是我的夢想。」

鄭欽文表示，「光用激動已經不足以描述了，很多情緒在翻湧，這周我承受了非常多壓力，因為非常想贏，導致我這幾天一直在嘔吐。這1000分能在中國發生，這真的太美好了」。

頒獎儀式上，鄭欽文再一次唱起動畫片「神兵小將」的主題曲「夢的光點」回饋球迷。「夢的光點」的原唱王心凌隨後也在社交平台評論區留言「謝謝喜歡這首歌，希望能繼續給你力量」。

奪冠後，鄭欽文收穫115萬美元獎金(約769萬人民幣)、1000積分，世界排名即時重回第23位。鄭欽文僅用4個月，便宣告自己王者歸來，不僅成為中網20年來首位本土女單冠軍，也是繼李娜之後第二位奪得WTA1000賽冠軍的中國球員，同時是中網首位以外卡身分奪得女單冠軍的球員。

就在4個月前，鄭欽文還處於生涯最低谷。她在法網和WTA500倫敦站連續遭遇一輪遊，世界排名一度暴跌到第160位，創下2022年1月以來新低。8月24日參加美網前，鄭欽文世界排名還僅第121位。但經歷傷病低谷的鄭欽文，美網打入8強，中網則歷史性首次奪冠，憑藉這兩站賽事的超神表現，鄭欽文在短短的48天內世界排名狂升98位。

鄭欽文喜極而泣。（路透）
鄭欽文喜極而泣。（路透）

鄭欽文在比賽中。（路透）
鄭欽文在比賽中。（路透）

鄭欽文在比賽中回球。(路透)
鄭欽文在比賽中回球。(路透)

精華 FAQ

  • 她在北京舉行的2026年中國網球公開賽女單決賽中，以7：5、6：4直落兩盤擊敗俄羅斯名將安德瑞娃，拿下職業生涯首座WTA1000級別冠軍。

  • 這不僅是她個人首個WTA1000冠軍，也是中國繼李娜後時隔14年再奪1000賽冠軍，同時讓她成為中網20年來首位本土女單冠軍。

  • 她曾在法網與倫敦站接連一輪遊、排名跌到第160位，但靠著美網8強與中網奪冠，在短短48天內排名狂升98位，重返世界第23位。

俄羅斯 鄭欽文

上一則

中網賺翻 觀眾超45萬人次 決賽上座率99.2% 贊助逾2億

下一則

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

延伸閱讀

鄭欽文創造歷史 首奪中網女單冠軍

鄭欽文創造歷史 首奪中網女單冠軍
鄭欽文闖進中國網球公開賽決賽刷新戰績 世界排名返28

鄭欽文闖進中國網球公開賽決賽刷新戰績 世界排名返28
鄭欽文三盤淘汰黑馬 晉級中網8強「24歲生日最好禮物」

鄭欽文三盤淘汰黑馬 晉級中網8強「24歲生日最好禮物」
中網╱鄭欽文艱難過關 約克維奇戲劇性晉級

中網╱鄭欽文艱難過關 約克維奇戲劇性晉級

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊。（ 中新社）

賭王「最優秀女兒」何超瓊遭騷擾勒索2000萬 獲批禁制令

2026-10-04 22:50
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯