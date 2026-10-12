鄭欽文中網奪冠 只用48天王者歸來 榮譽拼圖差1座金盃

鄭欽文創紀錄成為中網第一位本土女單冠軍。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭欽文在2026年中國網球公開賽奪下生涯首座WTA1000冠軍，成為中網首位本土女單冠軍，並在48天內排名暴升98位，距離大滿貫僅差一步。

昨晚於北京舉行的2026年中國網球公開賽女單決賽，中國選手鄭欽文 以直落兩盤7：5、6：4擊敗強敵俄羅斯 名將安德瑞娃奪冠。這是鄭欽文職業生涯首個WTA1000級別賽事冠軍，也是中國繼李娜之後時隔14年再奪1000賽冠軍；她也創紀錄成為中網第一位本土女單冠軍。鄭欽文僅用48天便王者歸來，排名狂飆98位，被稱奇蹟。她賽後激動落淚，並高唱「夢的光點」，坦承太想贏而壓力大到嘔吐。至此，鄭欽文的榮譽拼圖就差一個大滿貫冠軍。

綜合媒體報導，第一盤，安德瑞娃強勢開局，一上來就連保帶破打出2：0領先。面對壓力，鄭欽文表現沉穩，馬上將比賽帶回均勢。隨後雙方比分緊咬，盤末，鄭欽文以7：5先下一城。第二盤，雙方展開纏鬥。第10局，鄭欽文轟出了再見ace，拿下勝利，書寫中國網球新歷史。

奪冠的一剎那，鄭欽文扔掉球拍，躺在場內，激動落淚，並與教練和團隊緊緊擁抱，鄭欽文的父母也在現場為女兒鼓掌。鄭欽文表示，能在中網贏下生涯首個WTA1000級別賽冠軍，「謝謝觀眾，我的這個冠軍有你們的一份，成功離不開所有人的支持。」她並表示：「這種感覺太棒了，能在主場球迷面前奪冠，是我的夢想。」

鄭欽文表示，「光用激動已經不足以描述了，很多情緒在翻湧，這周我承受了非常多壓力，因為非常想贏，導致我這幾天一直在嘔吐。這1000分能在中國發生，這真的太美好了」。

頒獎儀式上，鄭欽文再一次唱起動畫片「神兵小將」的主題曲「夢的光點」回饋球迷。「夢的光點」的原唱王心凌隨後也在社交平台評論區留言「謝謝喜歡這首歌，希望能繼續給你力量」。

奪冠後，鄭欽文收穫115萬美元獎金(約769萬人民幣)、1000積分，世界排名即時重回第23位。鄭欽文僅用4個月，便宣告自己王者歸來，不僅成為中網20年來首位本土女單冠軍，也是繼李娜之後第二位奪得WTA1000賽冠軍的中國球員，同時是中網首位以外卡身分奪得女單冠軍的球員。

就在4個月前，鄭欽文還處於生涯最低谷。她在法網和WTA500倫敦站連續遭遇一輪遊，世界排名一度暴跌到第160位，創下2022年1月以來新低。8月24日參加美網前，鄭欽文世界排名還僅第121位。但經歷傷病低谷的鄭欽文，美網打入8強，中網則歷史性首次奪冠，憑藉這兩站賽事的超神表現，鄭欽文在短短的48天內世界排名狂升98位。

鄭欽文喜極而泣。（路透）

鄭欽文在比賽中。（路透）

鄭欽文在比賽中回球。(路透)