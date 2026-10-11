受賄逾6000萬 疫情時任武漢市長的周先旺 一審判14年

AI摘要 文章摘要整理： 曾任武漢市長的周先旺因受賄逾6050萬元，一審被判14年徒刑並處罰金500萬元，案件也再度引發外界對其疫情初期表現的關注。

2019年底COVID-19疫情 在武漢 爆發時擔任湖北省武漢市長的周先旺，因受賄罪10日被判處有期徒刑14年。他被指非法收受財物共計折合6050萬餘元(人民幣，下同)。

新華社報導，河南 省商丘市中級人民法院於今年7月9日公開開庭審理了該案，10月10日一審宣判，對被告周先旺以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金500萬元；追繳在案的受賄犯罪所得財物及孳息上繳國庫。

經審理查明，周先旺於2003年上半年至2025年5月，利用擔任湖北省多個不同職務的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、行政審批等事項上提供幫助，收受財物共計折合6050萬餘元。

商丘市中級人民法院稱，周先旺的行為構成受賄罪，數額特別巨大。鑒於他受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，認罪悔罪，積極退贓，受賄實際所得贓款贓物大部分已追繳，依法可對其從輕處罰。

今年1月中共中紀委、中國國家監委宣布對周先旺「雙開」（開除中共黨籍和公職），並立案審查及調查其嚴重違紀違法問題。4月周先旺被河南省商丘市人民檢察院提起公訴。

2019年底COVID-19疫情在武漢爆發時，包括周先旺在內的武漢市及湖北省多名官員被指應對不力，導致疫情迅速蔓延。

周先旺擔任武漢市長期間，接受官媒央視專訪時承認，前期疫情「信息披露不及時」，並稱作為地方政府，「獲得信息之後，授權之後才能披露」。他還表示，如果要問責，「我們願意革職以謝天下」。這番表態當時在中國國內外引發廣泛關注。

2021年1月，周先旺辭去武漢市長職務，此後轉任湖北省政協副主席。據報導，他在2021年至2023年間擔任這一職務。