庫克卸任後啟中國之行 首站抵廣州看i18 Pro拍非遺詠春

庫克10日再度展開中國之行，首站抵達廣東廣州，觀看以尚未發布的iPhone 18 Pro系列拍攝的非物質文化遺產詠春作品。(取材自IT之家)

AI摘要 文章摘要整理： 庫克卸任蘋果執行長後首度訪華，先到廣州觀看以iPhone 18 Pro拍攝的詠春非遺作品，展現科技影像與中國傳統文化的結合。

蘋果公司董事會執行主席庫克 （Tim Cook ）10日再度展開中國之行，首站抵達廣東廣州，觀看以尚未發布的iPhone 18 Pro系列拍攝的非物質文化遺產詠春作品。這是庫克卸任蘋果執行長、轉任董事會執行主席後首次訪華，科技與中國傳統文化的結合成為此行焦點。

庫克看以尚未發布的iPhone 18 Pro系列拍攝的非物質文化遺產詠春作品。(取材自IT之家)

據IT之家報導，庫克此行探訪青年導演古天雞與詠春拳傳承人戴子龍的拍攝現場，近距離了解如何運用iPhone 18 Pro系列的攝影系統，記錄並呈現詠春拳的動作特色與文化內涵。透過手機鏡頭捕捉傳統武術，不僅展現行動影像技術的應用，也為非遺文化提供新的傳播方式。

庫克隨後在微博發文表示：「很高興再次來到中國，在廣州第一次透過iPhone 18 Pro鏡頭感受詠春的魅力，真是一次難忘的體驗。」他也在現場表達對中國傳統文化的興趣，提到自己喜歡舞獅與書法藝術。

這次行程將科技產品與傳統文化創作連結，凸顯智慧型手機在文化紀錄及影像敘事上的應用。對非遺傳承而言，透過現代影像技術呈現武術動作、人物神韻與文化背景，有助於讓傳統技藝以更貼近年輕世代的方式傳播，擴大文化內容的觸及範圍。

值得注意的是，庫克目前已不再擔任蘋果執行長，而是轉任董事會執行主席，由約翰‧特努斯（John Ternus）接任執行長。根據來源提供的資訊，庫克仍將負責與全球政策制定者溝通等事務，因此，此次訪華除了展現他對中國文化的關注，也反映其卸任執行長後，仍持續參與蘋果對外交流。

隨著智慧型手機影像功能持續發展，科技與傳統文化的結合已成為文化傳播的新方向。庫克在廣州觀看iPhone 18 Pro拍攝的詠春作品，呈現蘋果產品與中國非遺文化交流的一個案例；至於這類合作能否進一步轉化為更廣泛的文化傳播與品牌效益，仍有待後續觀察。

庫克10日再度展開中國之行。(取材自IT之家)

庫克看以尚未發布的iPhone 18 Pro系列拍攝的非物質文化遺產詠春作品。(取材自IT之家)