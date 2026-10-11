中盯上太平洋戰略要地 挑戰巴丹島主權「試探國際反應」

近期中國發動學者挑起主權爭論，讓菲律賓反彈。圖為2023年6月，菲國一架空軍黑鷹直升機降落在巴丹群島的馬武利斯島。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 中國官媒放大學者主張巴丹群島屬中國的論點，遭菲律賓嚴詞駁斥；外界認為北京藉此試探反應並強化對台海與周邊地區的戰略施壓。

中國大陸擴張太平洋影響力，投向台灣南方巴丹群島。美國華爾街日報(WSJ)報導，中國學者提出巴丹群島（Batanes Islands）屬於中國論述，廣獲官媒宣傳，引發菲律賓強烈反駁。分析人士認為，相關論述可能成為北京試探國際反應、向周邊國家施壓的「灰色地帶手段」。

華爾街日報9日報導，巴丹群島位於台灣東南方約160公里處，俯瞰巴士海峽，戰略位置重要，中國若想在衝突期間包圍或封鎖台灣，就需要控制這片海域。巴丹群島自殖民時期以來一直是菲律賓的一部分，但一群與中國政府有關聯的學者今年稍早提出，巴丹群島實際上屬於中國。

根據中國暨南大學一所學院發布的聲明，中方學者6月在廣州舉行研討會，認為巴丹群島在地理上是台灣的延伸，因此屬於中國。他們還指出，美西戰爭後將菲律賓控制權交給美國的條約並未涵蓋巴丹群島，並強調當地居民與台灣原住民族之間的文化聯繫。

中方官媒隨後大肆宣傳這項主張，菲律賓則迅速反駁。菲國國防部長斥責這項主張荒謬至極，國家歷史委員會也提出詳細反駁。

華爾街日報指出，北京的舉動仍使巴丹群島主權受到質疑，成為北京透過「灰色地帶」行動向太平洋及其他地區擴張影響力的最新手段。

對北京而言，即使是看似無傷大雅的學術討論，也能用來試探國際社會對新論點的反應。中方學者先前就曾質疑日本對琉球群島的控制權。雖然沒有中國官員支持對巴丹群島提出主權主張，但這場學術討論發生在菲律賓與日本開始討論台灣東方海域的海洋邊界之後。公開宣傳學者觀點，也是北京向競爭對手施壓的另一種方式。

中國長期試圖擴大對周邊地區的影響力，經常採取未達實際占領或衝突程度的手段，包括中國海警控制南海爭議島礁的進出通道、解放軍軍機試探台灣周邊空域，以及在喜馬拉雅山脈爭議地區興建聚落。

分析人士指出，北京對巴丹群島的主權主張為中國船艦在第一島鏈以外活動提供更多理由。追蹤中國南海周邊活動的海光基金會執行主任鮑威爾（Ray Powell）也指出，外界有時認為中國不在乎法律，但事實並非如此，「即使中國以外根本沒有人真正相信，他們仍希望能夠有一套理由。」

菲律賓武裝部隊參謀長2023年6月29日視察巴丹群島的馬武利斯島(Mavulis Island)，菲國軍人在視察期間參加升旗典禮。(路透)