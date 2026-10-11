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比亞迪、奇瑞等20品牌湧巴黎車展 中企占1/3、上屆2倍

記者陳宥菘／綜合報導
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巴黎車展12日舉行，本屆有20家中國汽車品牌參展，占全場三分之一，是上屆的兩倍，...
巴黎車展12日舉行，本屆有20家中國汽車品牌參展，占全場三分之一，是上屆的兩倍，對歐洲車企構成強勁挑戰。圖為上屆車展比亞迪推出的新型純電動車「海獅07」。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

第91屆巴黎車展迎來20家中國汽車品牌參展，數量較上屆翻倍，中企正憑藉燃油車與插電混動加速擴張歐洲市場。

周一開幕的巴黎車展將迎來破紀錄的20家中國汽車品牌參展，占據全場整車展商的三分之一，數量是2024年上屆車展的2倍，將對歐洲車企構成強勁挑戰。

巴黎車展是歐洲歷史最悠久的汽車展會之一，第91屆巴黎車展將於10月12日至18日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。今年共設置60多個整車及供應商展台，其中中國汽車品牌以及中資控股品牌就占20個，包括比亞迪、奇瑞、問界、理想、小鵬、零跑、阿維塔等。

路透指出，新冠疫情以來，歐洲車企在中國的銷量大幅下滑；中國車企則因基本被擋在美國市場之外，加上中國國內需求轉弱，日益將目光轉向歐洲市場。

施密特汽車研究公司的數據顯示，今年第2季，中國品牌在歐洲的市場占有率達到10.7%，高於去年的5.7%，也超過自1970年代起進入歐洲市場的日本品牌。

歐盟兩年前對中國製造的純電動車加徵關稅，中國車企則通過擴大燃油車和插電式混合動力車業務應對。今年第2季，中國品牌在西歐插電式混合動力車市場的市占率超過26%，而兩年前同期僅為2.2%。

觀察者網報導指出，儘管歐盟對中製電動車加徵關稅，中國車企仍快速搶占歐洲市場。與此同時，歐洲車廠一邊推動更多關稅，一邊卻想賣工廠、買技術，被專家直指「玩兩面派遊戲」。

報導指出，面對中國車企，歐洲展現兩副面孔。一方面，歐洲汽車行業正推動對中國插電混動車徵收關稅，歐盟還擬立法，要求電動車達到最低本地含量才能拿補貼或政府合約。另一方面，歐洲車廠卻想從中國崛起中分一杯羹：把閒置工廠產能賣給中國企業，或直接採用中國電動車技術。Gartner研究公司層直言：「歐洲人正在玩一種兩面派的遊戲。」

精華 FAQ

  • 因為共有20家中國或中資控股品牌參展，占全場整車展商三分之一，規模是上屆2倍，顯示中國車企正把歐洲視為核心海外市場。

  • 根據施密特汽車研究公司數據，今年第2季中國品牌在歐洲市占率達10.7%，高於去年的5.7%，且已超過自1970年代進入歐洲的日本品牌。

  • 歐盟對中製純電車加徵關稅後，中企改以燃油車和插電式混合動力車突圍，西歐插混市占率在第2季已超過26%，遠高於2年前的2.2%。

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