我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

貿談對歐讓步？ 中媒：是各退一步 學者：未來邊打邊談

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務院副總理何立峰9日在北京會見歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇。(新華社...
國務院副總理何立峰9日在北京會見歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中歐貿易投資磋商達成16項共識，雙方在電動車、出口管制與市場准入等議題上互讓一步，學者則認為未來中歐關係將在競爭與合作間邊打邊談。

中歐貿易投資磋商機制第二次例會9日於北京結束，雙方達成16項成果共識清單。中國商務部歐洲司負責人10日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會中方被指「讓步」，有中媒針對此觀點反駁，稱中歐『各退一步』，開了一個好頭」。此外，有中國學者表示，中歐競合共存未變，未來 「邊打邊談」料成常態。

中國商務部網站10日下午發布「商務部歐洲司負責人解讀此次例會成果」。關於最受爭議的中製油電車部分，商務部負責人說，雙方以尊重事實、非歧視和符合世貿規則為基本原則，就電動汽車、混動汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，有力維護了中國企業的出口利益和中歐混動汽車貿易的穩定發展。同時，雙方回顧此前達成的電動汽車反補貼案價格承諾通用指導文件，歐方將積極推進電動汽車案企業價格承諾和復審相關程序。

關於歐方最關切的出口管制（稀土及永磁體），該負責人指，雙方同意進一步發揮出口管制對話機制作用，歐方將在解決「兩用領域」對華重點許可個案方面繼續推動取得進展。雙方圍繞中歐兩用物項合規貿易，探討相互出台便利化措施（綠色通道）的可能性，歐方將考慮採取可能的對華便利化措施。

雙方還同意就出口管制領域制裁列移單問題加強溝通，並在各自法律框架下，支持並實質性啟動相互移單流程。

針對貿易和投資平衡，雙方圍繞醫療器械、化妝品、藥品、逆變器、農食產品等議題。雙方同意發揮貿易監測機制作用，探討雙方在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅可能性，並就歐盟外國補貼條例開展技術對話。雙方也願就醫療器械和農產品等領域的市場准入問題進行交流，並繼續就歐盟對逆變器項目融資指導文件、化妝品和藥品監管等問題保持溝通。

該負責人還稱，雙方認為中歐在新能源、人工智慧、服務貿易、數字經濟、綠色低碳等領域合作潛力巨大。中方歡迎歐盟企業赴華投資興業，同時期待歐方為中國企業營造公平、透明、可預期營商環境，切實維護中國企業合法權益，增進中國企業在歐投資經營信心。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，中歐此次磋商不僅在宏觀層面表達了尊重彼此關切、認真處理分歧的意願，也取得了一些具體成果。丁純不認同「中方讓步多」的說法。他指出，總體來看這次談判的結果是互有妥協讓步，此次談判形成了一個積極先例：雙方明確表達了避免直接對抗、避免兩敗俱傷的貿易戰的意願，而且取得了不少具體成果，並非僅僅停留在原則性表態或文字遊戲上。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院歐洲研究所所長姚鈴則認為，中歐經貿關係已進入競爭與合作共存狀態，雙方經貿關係不會斷裂，將在管控分歧和選擇性合作之間動態平衡，「邊打邊談」可能成為常態。

精華 FAQ

  • 雙方在北京舉行第二次例會後，達成16項成果共識，並確認依世貿規則平衡處理經貿分歧與彼此關切，顯示中歐仍希望透過對話管控摩擦。

  • 在電動車方面，雙方就貿易問題深入討論，歐方將推進企業價格承諾與復審程序；在出口管制方面，雙方同意強化對話機制，並研究相互便利化措施。

  • 復旦大學學者認為這次談判是互有妥協，避免直接對抗的積極先例；另有學者指出，中歐已進入競爭與合作共存狀態，未來可能長期維持邊打邊談。

稀土 商務部

上一則

比亞迪、奇瑞等20品牌湧巴黎車展 中企占1/3、上屆2倍

延伸閱讀

歐中汽車貿易磋商 中國商務部：避免了局面升級

歐中汽車貿易磋商 中國商務部：避免了局面升級
中歐貿易談判共識清單16點 中製油電車銷歐洲 或較預期減半

中歐貿易談判共識清單16點 中製油電車銷歐洲 或較預期減半
何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧

何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧
「最後貿易談判」現分歧 英媒：中拒自限油電車銷歐

「最後貿易談判」現分歧 英媒：中拒自限油電車銷歐

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）

天安門橘貓又陪哨兵站崗 蜷成一圈窩腳邊打盹 萌翻了

2026-10-04 10:30

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事