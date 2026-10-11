貿談對歐讓步？ 中媒：是各退一步 學者：未來邊打邊談

國務院副總理何立峰9日在北京會見歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中歐貿易投資磋商達成16項共識，雙方在電動車、出口管制與市場准入等議題上互讓一步，學者則認為未來中歐關係將在競爭與合作間邊打邊談。

中歐貿易投資磋商機制第二次例會9日於北京結束，雙方達成16項成果共識清單。中國商務部 歐洲司負責人10日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會中方被指「讓步」，有中媒針對此觀點反駁，稱中歐『各退一步』，開了一個好頭」。此外，有中國學者表示，中歐競合共存未變，未來 「邊打邊談」料成常態。

中國商務部網站10日下午發布「商務部歐洲司負責人解讀此次例會成果」。關於最受爭議的中製油電車部分，商務部負責人說，雙方以尊重事實、非歧視和符合世貿規則為基本原則，就電動汽車、混動汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，有力維護了中國企業的出口利益和中歐混動汽車貿易的穩定發展。同時，雙方回顧此前達成的電動汽車反補貼案價格承諾通用指導文件，歐方將積極推進電動汽車案企業價格承諾和復審相關程序。

關於歐方最關切的出口管制（稀土 及永磁體），該負責人指，雙方同意進一步發揮出口管制對話機制作用，歐方將在解決「兩用領域」對華重點許可個案方面繼續推動取得進展。雙方圍繞中歐兩用物項合規貿易，探討相互出台便利化措施（綠色通道）的可能性，歐方將考慮採取可能的對華便利化措施。

雙方還同意就出口管制領域制裁列移單問題加強溝通，並在各自法律框架下，支持並實質性啟動相互移單流程。

針對貿易和投資平衡，雙方圍繞醫療器械、化妝品、藥品、逆變器、農食產品等議題。雙方同意發揮貿易監測機制作用，探討雙方在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅可能性，並就歐盟外國補貼條例開展技術對話。雙方也願就醫療器械和農產品等領域的市場准入問題進行交流，並繼續就歐盟對逆變器項目融資指導文件、化妝品和藥品監管等問題保持溝通。

該負責人還稱，雙方認為中歐在新能源、人工智慧、服務貿易、數字經濟、綠色低碳等領域合作潛力巨大。中方歡迎歐盟企業赴華投資興業，同時期待歐方為中國企業營造公平、透明、可預期營商環境，切實維護中國企業合法權益，增進中國企業在歐投資經營信心。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，中歐此次磋商不僅在宏觀層面表達了尊重彼此關切、認真處理分歧的意願，也取得了一些具體成果。丁純不認同「中方讓步多」的說法。他指出，總體來看這次談判的結果是互有妥協讓步，此次談判形成了一個積極先例：雙方明確表達了避免直接對抗、避免兩敗俱傷的貿易戰的意願，而且取得了不少具體成果，並非僅僅停留在原則性表態或文字遊戲上。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院歐洲研究所所長姚鈴則認為，中歐經貿關係已進入競爭與合作共存狀態，雙方經貿關係不會斷裂，將在管控分歧和選擇性合作之間動態平衡，「邊打邊談」可能成為常態。