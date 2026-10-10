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高市早苗拋年底前修訂安保3文件 中國防部批：新型軍國主義灰犀牛狂奔

記者陳宥菘／即時報導
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中國國防部發言人陳曦。（取自中國國防部網站）
中國國防部發言人陳曦。（取自中國國防部網站）

AI摘要

文章摘要整理：

日本首相高市早苗宣布年底前修訂安保3文件，中國國防部隨即批評日本以周邊威脅為由推進再軍事化，並可能觸及核動力潛艦與核鬆綁議題。

中日關係低迷之際，日本首相高市早苗日前表示，將在年底前修訂安保3文件，從根本上強化防衛力，且有消息稱，修訂方案之一是啟動討論自衛隊引進核動力潛艦的方針。中國國防部今天批評稱，日本「新型軍國主義」灰犀牛加速狂奔，威脅地區和平穩定。

中國國防部網站10日下午以發言人陳曦名義，就近期涉軍問題發布消息。針對高市日前在施政方針演說中表示，日本週邊安全保障環境正加速變化，變得更加複雜且嚴峻，政府將在年底前修訂安保3文件，從根本上強化防衛力，同時還有消息稱，日本政府考慮加入探討引進核動力潛艇相關內容，陳曦做出上述回應。

他說，日本是二戰戰敗國，必須履行鏟除軍國主義、摧毀戰爭力量、禁止重新武裝等戰敗國義務。然而，日本執政當局卻以所謂「周邊安全威脅」為藉口，加快「再軍事化」進程，甚至企圖突破「無核三原則」，謀求漸進式核鬆綁，推動安保政策朝著進攻性、擴張性、危險性方向轉變。

陳曦表示，日本「新型軍國主義」這頭灰犀牛正在變異失控、加速狂奔，成為挑戰戰後國際秩序、衝擊國際核不擴散體系、威脅地區和平穩定的突出因素。

日本長期奉行「非核三原則」，即不擁有、不製造、不引進核武。

「灰犀牛」一詞起源於2013年，由美國學者米歇爾提出，意指顯而易見、發生機率極高、會造成巨大衝擊，卻長期被忽視或視而不見的威脅。

精華 FAQ

  • 她表示日本將在年底前修訂安保3文件，從根本上強化防衛力，反映政府認為周邊安全環境正快速惡化，且相關政策將朝更積極的軍事方向調整。

  • 中國國防部認為日本以周邊安全威脅為藉口，正在加快再軍事化，甚至企圖突破無核三原則，推動安保政策走向進攻性、擴張性與更危險的方向。

  • 文中的灰犀牛指的是日本新型軍國主義，被形容為明顯存在卻長期被忽視的重大威脅；中方認為它正在失控加速，衝擊戰後秩序、核不擴散體系與地區穩定。

日本 高市早苗

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