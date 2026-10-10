菲轉運仁愛礁傷員反控水砲攻擊 中方：提供便利卻遭倒打一耙

菲方指控，8日上午在遭到中國海警水砲及危險機動干擾的情況下，完成對仁愛礁坐灘軍艦上一名傷員的醫療護送任務。(取自菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉X)

AI摘要 文章摘要整理： 菲律賓稱其在仁愛礁轉運傷員時遭中國海警水砲阻撓，中方則強調已基於人道主義提供便利，並指菲方罔顧事實、惡意炒作爭議。

中菲在南海仁愛礁再爆發衝突。菲律賓海岸警衛隊表示，8日上午，菲方在遭到中國海警水砲及危險機動干擾的情況下，完成對仁愛礁坐灘軍艦上一名傷員的醫療護送任務。中國外交部9日反擊稱，中方第一時間提供必要便利，菲方還倒打一耙，再次暴露其挑事生非的真實目的，令人不齒。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉8日在社群發文指控，菲方派出的卡布拉號（BRP Cabra）進行救援，但當這艘船位於仁愛礁以北約9海裡處時，中國海警打開了水砲。從距離菲艇約1.3海浬處逼近到大約400碼處，顯然是想把卡布拉號驅逐出淺灘。卡布拉號未被擊中。塔里埃拉稱，中方的阻撓使這場救援行動延誤近10小時。

中國外交部發言人毛寧9日下午在記者會上回應指，中國海警局的新聞發言人已經發表談話，介紹了有關事態的「真實情況」。她補充指，8日早晨，菲律賓一艘海警船在未經中方允許的情況下，侵入「中國南沙群島仁愛礁」附近海域。中國海警依法依規採取處置措施，正當合理。

毛寧強調，後經雙方溝通，中方出於人道主義考慮，第一時間允許菲方採取小艇過駁的方式轉運傷員，並提供了必要便利。菲方個別人士非但不領情，還罔顧事實，斷章取義，對中方倒打一耙，再次暴露其挑事生非，譁眾取寵的真實目的，令人不齒。中方將堅決回應任何惡意挑戰，堅定捍衛自身領土主權。

中國海警局新聞發言人姜略8日晚間表示，當天，菲律賓海警4409號船赴仁愛礁附近海域，轉運非法 「坐灘」 船隻一名傷員。出於人道主義考慮，中方第一時間允許菲方採取小艇過駁方式轉運傷員 ，中國海警依法依規處置，並提供必要便利。

姜略說，菲方有關言論罔顧事實、顛倒黑白，企圖混淆視聽。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。正告菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。