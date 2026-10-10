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中在聯大痛批日本加速「再軍事化」 控美藉「核共享」打造核聯盟

記者陳宥菘╱綜合報導
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中國外交部軍控司司長孫曉波8日在第81屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論...
中國外交部軍控司司長孫曉波8日在第81屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論發言，批日本「現政權」加速「再軍事化」，已成為威脅地區和平穩定的突出因素。(取材自央視)

AI摘要

文章摘要整理：

中國在聯大裁軍辯論中猛烈批評日本與美國，指日本加速再軍事化、挑戰戰後秩序，美國則以核共享打造核聯盟並破壞全球軍控與防擴散體系。

中日關係不睦，中國持續在國際場合點名批判日本。中國外交部軍控司司長孫曉波8日在第81屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論發言，批日本「現政權」加速「再軍事化」，已成為威脅地區和平穩定的突出因素。此外，孫曉波也批評美國持續打造核聯盟，並在軍控問題上雙標。

新華社報導，孫曉波說，今年是東京審判開庭80周年。當年，日本以承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容為前提加入聯合國。但日本「現政權」否認侵略歷史、美化戰爭罪行、對二戰戰犯頂禮膜拜，同時持續強軍擴武，加速「再軍事化」，已成為威脅地區和平穩定的突出因素。

孫曉波表示，「日本現職高官」公然發表不設禁忌討論擁有核武器的狂妄言論，企圖拋棄「無核三原則」，這是對國際核不擴散體系的嚴重挑釁和踐踏。日本提出刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」是其披著「國家正常化」外衣挑戰戰後國際秩序的最新例證。

他強調，日本應該深刻反省侵略歷史，徹底同軍國主義切割，徹底放棄「再軍事化」圖謀，切實履行不擴散核武器的國際法義務。

孫曉波也批評美國，指美國執迷於絕對戰略優勢，持續通過「核共享」「延伸威懾」打造核聯盟，嚴重破壞全球和地區戰略穩定，在軍控和防擴散問題上「奉行雙重標準」，這是多邊軍控進程失速、國際防擴散體系受損的根本原因。

他說，中方堅定維護《不擴散核武器條約》作為國際核不擴散和核裁軍體系基石的重要作用。基於《全面禁止核試驗條約》的禁核試共識不容挑戰。裁軍談判會議、聯大一委（裁軍與國際安全委員會）等多邊軍控機制的權威性、有效性只能加強，不能削弱。

孫曉波說，中國主張發展和平正義、可靠可控的軍事人工智慧（AI）。堅持由人主導，確保人類是最終責任主體，相關武器系統處於人類控制之下；不借助AI謀求絕對軍事優勢，反對AI軍備競賽；支持聯合國發揮應有作用，反對搞「小圈子」治理同盟。

他並指，中國強調各國有權基於國情自主選擇包括AI在內的數智技術發展路徑，反對脅迫別國選邊站隊。今年中方將再次向聯大提交「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議草案，期待各國積極支持並參與決議後續進程。

精華 FAQ

  • 孫曉波指日本現政權否認侵略歷史、美化戰爭罪行，還持續強軍擴武、加速再軍事化，並以刪除敵國條款、討論核武等作法挑戰戰後國際秩序。

  • 中方認為，日本高官公開討論擁核、企圖拋棄無核三原則，等同對國際核不擴散體系的嚴重挑釁，會加劇地區不安，也違背戰後和平框架。

  • 中方批評美國執迷絕對戰略優勢，透過核共享與延伸威懾打造核聯盟，並在軍控與防擴散上奉行雙重標準，認為這是軍控失速的重要原因。

日本 聯合國

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