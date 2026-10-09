我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年紀大容易半夜醒來？醫師揭原因：2作法有助再入睡

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

44個歐洲行業協會籲施壓 環時：保護主義無法提升競爭力

中國新聞組╱北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中歐談判在北京取得進展之際，歐洲產業界與中方仍各持立場：一方促歐盟強化貿易防禦，另一方則呼籲透過對話反對保護主義與經貿政治化。

中歐貿易談判取得進展之際，歐洲產業界卻加大對中國施壓。44個歐洲行業協會呼籲歐盟強化貿易防禦措施，環球時報社評則強調，保護主義無法提升競爭力，雙方應透過對話化解分歧，避免經貿問題政治化。

中歐貿易投資磋商機制第二次例會10月8日至9日在北京舉行，雙方就貿易與投資平衡、出口管制、知識產權及世界貿易組織（WTO）改革等議題，形成涵蓋16項成果的共識清單。

環時社評指出，雙方同意在世貿規則框架下探討降低部分商品關稅，並就油電混合車貿易達成諒解。中方也將透過「綠色通道」便利稀土及永磁體出口許可審批，並提前通報出口管制清單調整，提高政策透明度。社評認為，平等協商有助於化解貿易摩擦。

社評指出，2025年中歐貨物貿易額超過8000億美元，雙方經濟利益高度交融，反對以保護主義或「脫鈎斷鏈」處理分歧，主張歐洲維持開放合作。雙方預定2027年1月舉行部長級視訊會議，並於同年3月召開第3次例會。

不過，歐洲產業界對中國貿易政策的疑慮仍在升高。路透報導，44個涵蓋金屬、化工及汽車零組件等領域的歐洲行業協會，8日敦促歐盟採取行動，應對其所稱的中國不公平貿易做法，並要求加強貿易防禦、審查完整產業鏈。

這些協會也呼籲歐盟執委會增派人手、加快處理企業投訴，並建立新工具，因應國家干預造成的市場扭曲，同時避免損害英國、挪威及瑞士等歐洲夥伴。歐方稱，對中國的貿易逆差每天超過10億歐元。

面對歐盟要求人民幣升值以緩解貿易失衡的壓力，中國人民銀行8日重申，中國無意透過人民幣貶值取得競爭優勢。央視旗下「玉淵譚天」則指出，匯率受多重因素影響，貿易失衡不應單純歸因於中國，貨幣議題也不應政治化。

精華 FAQ

  • 會議在北京形成涵蓋16項成果的共識清單，涉及貿易與投資平衡、出口管制、知識產權及WTO改革等議題，並就降低部分商品關稅與油電混合車貿易達成諒解。

  • 社評認為，中歐經濟利益高度交融，應在世貿規則框架下平等協商，避免以保護主義或「脫鈎斷鏈」處理分歧，並反對把經貿問題與貨幣議題政治化。

  • 這些協會認為中國存在不公平貿易做法，要求歐盟加強貿易防禦、審查完整產業鏈，並增派人手加快企業投訴處理，以應對市場扭曲與持續擴大的貿易逆差。

歐盟 WTO 關稅

上一則

尊界V800煞車踏板3連斷 官媒下架實測影片 疑護航「壓熱度」

延伸閱讀

「最後貿易談判」現分歧 英媒：中拒自限油電車銷歐

「最後貿易談判」現分歧 英媒：中拒自限油電車銷歐

何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧

何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧
歐方公布中歐經貿談判成果 聚焦油電車出口、貿易平衡、稀土

歐方公布中歐經貿談判成果 聚焦油電車出口、貿易平衡、稀土
紐時：從稀土到汽車 中歐面臨一場貿易對決

紐時：從稀土到汽車 中歐面臨一場貿易對決

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應
賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友