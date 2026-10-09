44個歐洲行業協會籲施壓 環時：保護主義無法提升競爭力

AI摘要 文章摘要整理： 中歐談判在北京取得進展之際，歐洲產業界與中方仍各持立場：一方促歐盟強化貿易防禦，另一方則呼籲透過對話反對保護主義與經貿政治化。

中歐貿易談判取得進展之際，歐洲產業界卻加大對中國施壓。44個歐洲行業協會呼籲歐盟 強化貿易防禦措施，環球時報社評則強調，保護主義無法提升競爭力，雙方應透過對話化解分歧，避免經貿問題政治化。

中歐貿易投資磋商機制第二次例會10月8日至9日在北京舉行，雙方就貿易與投資平衡、出口管制、知識產權及世界貿易組織（WTO ）改革等議題，形成涵蓋16項成果的共識清單。

環時社評指出，雙方同意在世貿規則框架下探討降低部分商品關稅 ，並就油電混合車貿易達成諒解。中方也將透過「綠色通道」便利稀土及永磁體出口許可審批，並提前通報出口管制清單調整，提高政策透明度。社評認為，平等協商有助於化解貿易摩擦。

社評指出，2025年中歐貨物貿易額超過8000億美元，雙方經濟利益高度交融，反對以保護主義或「脫鈎斷鏈」處理分歧，主張歐洲維持開放合作。雙方預定2027年1月舉行部長級視訊會議，並於同年3月召開第3次例會。

不過，歐洲產業界對中國貿易政策的疑慮仍在升高。路透報導，44個涵蓋金屬、化工及汽車零組件等領域的歐洲行業協會，8日敦促歐盟採取行動，應對其所稱的中國不公平貿易做法，並要求加強貿易防禦、審查完整產業鏈。

這些協會也呼籲歐盟執委會增派人手、加快處理企業投訴，並建立新工具，因應國家干預造成的市場扭曲，同時避免損害英國、挪威及瑞士等歐洲夥伴。歐方稱，對中國的貿易逆差每天超過10億歐元。

面對歐盟要求人民幣升值以緩解貿易失衡的壓力，中國人民銀行8日重申，中國無意透過人民幣貶值取得競爭優勢。央視旗下「玉淵譚天」則指出，匯率受多重因素影響，貿易失衡不應單純歸因於中國，貨幣議題也不應政治化。