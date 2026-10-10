雙匯豬肉抗生素超標37倍 網哀號：雙匯出事還能吃啥

AI摘要 文章摘要整理： 雙匯旗下望奎雙匯豬肉被查出林可黴素殘留超標37.5倍，涉910頭生豬；監管部門對公司及高管合計罰沒超1.2億元，引發網路熱議。

中國規模最大肉類加工企業雙匯集團旗下望奎雙匯生產的豬後鞧肉，日前被檢出林可黴素殘留超標高達7700μg/kg，涉及生豬910頭。河南 雙匯投資發展股份有限公司昨發布公告指出，雙匯及其控股子公司、董事長和多名高管個人因此事件合計被官方罰沒超1.2億元(人民幣，下同)。消息傳出，「雙匯出事還能吃啥」隨即衝上了熱搜第一，大批網民哀號以後追劇沒安心的火腿腸可吃。

據看看新聞Knews報導，事件起因是2025年8月28日，長春海關技術中心在黑龍江省市場監督管理局組織的食品安全抽檢中，對大慶市讓胡路區比鄰優選連鎖超市明湖分公司銷售的望奎雙匯生產的「豬後鞧肉」進行檢測，發現林可黴素殘留量高達7700μg/kg，而國家標準上限為200μg/kg，超標37.5倍。經溯源，涉事生豬共910頭，貨值金額約170萬元。

林可黴素是畜禽養殖中的常用抗生素，長期攝入超標殘留可能導致腸道菌群紊亂、肝腎損傷，並誘導人體產生抗生素耐藥性。

2025年10月，望奎縣市場監督管理局將案件線索移交給望奎縣農業農村局。涉事企業曾對樣品真實性提出異議，但被監管部門判定異議不成立。

2026年5月28日，雙匯發布首份致歉聲明，但回應引發爭議：公司將問題歸咎於「上游養殖未遵守休藥期」，並強調林可黴素「非屠宰出廠必檢項目」，被輿論批評為推卸責任。且該聲明中將生豬數量單位「頭」誤寫為「批次」，後被認定違反反不正當競爭法。

2026年10月9日，監管部門對雙匯開出多份行政處罰決定書，公司層面加高管個人合計罰沒超1.2億元。其中包括雙匯及其控股子公司被罰款近7000萬元，僅董事長萬宏偉個人就被罰3764萬，總裁、副總裁、總工程師分別被罰566萬、646萬、658萬。

雙匯同時發文向消費者致歉，表示誠懇接受處罰，將對現有食品安全管理體系進行全面整改完善。

雙匯被罰消息一出立刻衝上了微博熱搜第一，大批網民哀號以後沒法再吃安心的的泡麵和火腿腸，「追劇的速食替代品去哪找？畢竟火腿腸是很多人家中常備的即食肉，一下子不敢買，難免有點手足無措。」也有評論指這次出事的只是特定批次的生鮮豬後鞧肉，火腿腸、午餐肉等深加工產品不在涉事範圍，還是能吃。