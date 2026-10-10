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對峙中國遵義艦突然斷電的外國軍艦是…環時：懷疑是美艦

中國新聞組╱北京10日電
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被中國軍艦「拉爆」的外國軍艦，身分引猜測。(取材自環球時報)
被中國軍艦「拉爆」的外國軍艦，身分引猜測。(取材自環球時報)

AI摘要

文章摘要整理：

中國海軍遵義艦演訓時與一艘外國軍艦高速對峙，對方突發斷電近30分鐘；環球時報依公開資訊推測可能是美軍第七艦隊艦艇，但目前沒有直接證據證實。

中國海軍萬噸級驅逐艦「遵義」艦近日與一艘外國軍艦高速對峙對峙相持期間，對方突然斷電近半小時，引發網民猜測其身分。環球時報根據公開資訊推測，這艘軍艦可能是近期在亞太海域發生電力故障的美軍第七艦隊艦艇，但目前無證據證實兩者有關。

央視新聞7日報導，「遵義」艦官兵張俊回憶，某次海軍演訓期間，該艦高速航行，一艘外國軍艦為跟蹤、監視中方動向，也以高速行駛。相持過程中，對方動力與電力系統突然停止運作，雷達停止發射訊號，航行燈也熄滅，持續近30分鐘。

報導未披露事件發生的時間與地點，也未公布外國軍艦的國籍及艦名。不過，環球時報梳理公開資訊後指出，自「遵義」艦2023年入列以來，曾在中國周邊海域發生斷電故障的外國軍艦中，有2艘來自美國海軍第七艦隊。

其中，「本福德」號導彈驅逐艦據報於今年7月24日在南海執行任務時發生發電機故障，之後連續4天面臨斷電問題，廚房、空調及廁所等設施受到影響，7月28日由拖船拖往菲律賓維修。

另一艘是「希金斯」號導彈驅逐艦。美國CNN 5月1日報導，該艦於4月28日在印太地區活動時發生電力系統故障。另有美媒稱，艦上當時一度發生火災，但無人受傷。

由於「遵義」艦與外國軍艦相持的事件細節未公開，加上美軍近期接連傳出艦艇故障，網路上出現被迫斷電的軍艦可能是美艦的猜測。然而，兩起故障事件是否與央視披露的相持場景有關，目前並無直接證據，美軍也尚未對此作出回應。

環時引述分析，美國海軍第七艦隊部分艦艇服役時間較長，「本福德」號服役約30年，「希金斯」號約27年。艦艇長期服役可能增加維修與設備老化的挑戰，但單憑服役年限，仍無法判定故障原因，更不能據此認定中美軍艦曾發生直接對抗。

事件引發美國網民對美軍裝備維持能力及全球部署壓力的討論。不過，在缺乏事件時間、地點與艦艇身分等關鍵資訊下，外界對「遵義」艦是否讓美軍艦艇斷電的猜測，仍有待進一步證實。

被中國軍艦「拉爆」的外國軍艦，身分引猜測。(取材自環球時報)
被中國軍艦「拉爆」的外國軍艦，身分引猜測。(取材自環球時報)

精華 FAQ

  • 報導指遵義艦在海軍演訓中高速航行時，與一艘外國軍艦相持跟蹤；對方突然動力與電力系統停止，雷達、航行燈全熄，約持續30分鐘。

  • 環時根據公開資訊比對，認為近期在亞太海域出現電力故障的外國軍艦中，有2艘屬美軍第七艦隊，包括本福德號與希金斯號，因此提出猜測。

  • 不能確認。報導未公布事件的時間、地點與艦名，也沒有直接證據證明相持場景與美艦故障有關，美軍方面目前也未就此回應。

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