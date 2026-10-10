8架軍機抵班根機場 紐時：中國啟用寮國新基地 軍力延伸至東南亞

衛星影像顯示，位於寮國萬象省班昆鎮的中寮聯合訓練基地正在擴建跑道。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 衛星圖像顯示，中國已在寮國班根啟用新空軍基地並部署8架軍機，外界認為此舉可擴大對東南亞的空中投射，但目前軍事影響仍有限。

據商業衛星供應商Vantor近日拍攝圖像顯示，中國已開始啟用位於寮國的一座新空軍基地。紐約時報 分析認為，這標誌著北京在海外建立軍事據點、向東南亞 投射軍力的努力又邁出了一步。寮國的這座基地可能幫助中國空軍將行動範圍擴展至整個地區，包括那些長期以來因南中國海的領土爭端而與北京關係緊張的國家。

紐時報導指出，本周公布的衛星圖像顯示，8架小型軍用飛機已抵達位於寮國首都萬象以北約50公里處的兩軍聯合保障和訓練中心，該中心位於班根，於9月底正式啟用。由路透率先前報導的衛星圖像顯示，班根有一條長約兩公里的跑道，而且還有延長的空間。這意味著該設施有可能容納需要更長起降距離的更大飛機。

中國擁有僅次於美國的全球第二大軍隊，解放軍一直在迅速擴張，但在其他國家建立軍事基地的行動仍然有限：目前包括柬埔寨的一處海軍設施，以及東非吉布地的一處海軍保障基地。一些專家認為，班根基地似乎是中國首個公開承認的海外空中力量軍事設施這個新設施「位於中南半島的中央，對中國來說，空中武力可以輕易地投射到四周。

不過，曾任職於美國國防部的唐安竹(Drew Thompson)表示，至少目前來看，中國空軍在班根的部署規模太小、太孤立，尚不足以產生實質性的軍事影響。「中寮聯合空軍基地帶來的威脅主要是政治上的，而非軍事上的，因為基地是在沒有與寮國鄰國協商的情況下建立的。」

東南亞國家普遍試圖與北京保持友好，同時許多國家也尋求藉助美國來制衡中國。據路透報導，泰國國防部發言人、海軍少將蘇拉森·孔西里表示，寮國有權自行決定是否允許中國在那裡運營軍事基地，「儘管如此，泰國仍將繼續密切關注事態發展。」

班根此前也曾被外國軍隊使用。越戰期間，當地一座機場曾作為美國祕密支援行動的前沿基地，當時的行動代號是「美國航空」。

衛星圖像顯示，新基地於2025年10月左右開始建設，並迅速推進。到今年5月，大部分跑道已清晰可見。中國的電視報導顯示，9月底，寮國和中國軍官出席了該保障和訓練中心的正式啟用儀式。中國國防部表示，班根基地「不針對任何第三方」，該中心將「由雙方共同維持正常運轉」，其「建設和使用是中老兩國相互尊重、平等協商的成果」。

班根機場距離中南半島各國首都大都不足1000公里，地理位置相當有優勢。圖為今年初還在建設的機場工程。(取材自臉書)