美聯手14國反擊產能過剩 劍指中國 北京：必要時將反制

圖為美國貿易代表葛里爾。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國召集14國簽署聯合聲明，要求因應被指涉的產能過剩與非市場做法，中方則反擊稱此舉意在保護主義，若損及利益將回應。

美國貿易代表署（USTR）7日發布公告稱，近期美國召集14個經濟體高級官員舉行會議，共同簽署發布應對所謂「結構性產能和生產過剩」問題的部長級聯合聲明。中國商務部 發言人9日深夜以答記者問方式對此回應稱，中方反對個別國家以所謂「產能過剩」為名，行貿易保護主義之實，若未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將做出必要回應。

美國貿易代表署日前公告指出，在經濟合作暨發展組織（OECD）貿易委員會會議期間，美國貿易代表署召集了14個經濟體的高級官員舉行會議，旨在著手解決關鍵製造業部門的結構性產能過剩和生產過剩問題。這14個經濟體與美國共同簽署了一份聯合部長級聲明，表達了共同的決心，即在新設立的專門行業平台上開展合作，審查並採取有效行動，解決幾個重點關注部門的結構性產能過剩問題和生產過剩問題。

除美國外，簽署聯合聲明的14國包括阿根廷、澳洲、加拿大、歐盟 、法國、 德國、印度、義大利、日本、南韓、墨西哥、波蘭、土耳其、及英國。

該聯合聲明還呼籲所有國家採取措施，終止扭曲市場、導致結構性產能過剩和生產過剩問題長期存在的非市場政策和做法。聲明中各國部長點名關切的產業涵蓋汽車與電動車、電池、化學品、基礎半導體及太陽能板，並決議透過專門平台以及在今年12月前召開技術會議，採取具體行動維護市場導向的公平競爭與勞工權益。

公告中稱，美貿易代表葛里爾表示，在美國擔任20國集團輪值主席國期間，許多經濟體都指出存在結構性產能過剩和生產過剩的問題，這些經濟體的產能和生產持續超過全球需求，並受到外國政府非市場政策和做法的支撐。如果不加以控制，這些問題將繼續削弱國內產業，排擠本地生產，並阻礙我們提高工人和其家庭生活水平的能力。

整個公告及聯合聲明中隻字未提中國，但所有的內容及措施都指向中國。

中國商務部發言人表示，反對個別國家以所謂「產能過剩」為名，行貿易保護主義之實，這只會擾亂全球經貿秩序和產供鏈穩定，對世界經濟成長帶來長期風險。

該發言人強調，若未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將做出必要回應。