中歐貿易談判共識清單16點 中製油電車銷歐洲 或較預期減半

國務院副總理何立峰(右)9日在北京會見歐盟貿易事務執委謝夫喬維奇(左)。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中歐貿易投資磋商達成16點共識，涵蓋汽車、原物料與市場准入，歐方稱已就中國油電車出口取得有限控制，並盼藉此緩解歐洲產業壓力。

中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨日落幕，中國商務部 晚間發布成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向共16點，針對會前傳出談不攏的混合動力汽車出口方案，中方清單顯示，雙方以符合世貿組織規則的方式達成諒解，但未具體說明實際談判的結論，歐方預期，未來4年中國混合動力車對歐出口量，可能較原先預測減少一半以上

綜合媒體報導，歐盟 貿易事務執委謝夫喬維奇9日表示，雙方同意適度控制中國油電混合車及插電式混合動力車出口，為歐洲汽車業爭取調整時間，同時保留中國車企符合世界貿易組織（WTO）規則的出口管道。他形容，這是推動中歐貿易再平衡的「關鍵第一步」。

不過，出口減少一半以上，是相較於歐盟原先預測的未來出口量，並非直接將中國對歐出口砍半。中國商務部公布的成果清單也未列出具體減幅、年度數量及監督方式，協議能否落實仍有待觀察。

報導指出，歐盟加強關注中國汽車進口，與進口量攀升及價格下跌有關。路透報導，截至今年9月的過去一年，歐盟插電式混合動力車進口量成長86%，價格下跌20%，其中超過一半來自中國。2025年，中國車款占歐盟此類汽車進口總值的30%。

此次磋商聚焦混合動力車，顯示歐盟正尋求其他方式，緩解中國車款帶來的競爭壓力，歐洲汽車製造商協會對協議表示歡迎，但指出仍須檢視完整細節。

除汽車出口，雙方也在市場准入及原物料供應方面取得進展。謝夫喬維奇表示，中方同意改善汽車零組件、橄欖油及鞋類等歐洲商品進入中國市場的條件，相關出口總值接近40億歐元，預計至少可節省2.25億歐元關稅。

稀土及永久磁鐵出口許可也是談判重點；中方同意進一步便利相關許可核發，透過「綠色通道」加快審批，有望緩解歐洲新能源、風電及汽車產業的原料供應壓力。雙方也同意在出口管制清單調整前加強提前通報，提高兩用物項貿易透明度，降低企業出口審批的不確定性。

其他談判中所涉及的領域還包括醫療器械、藍舌病輸華限制、計算機訂座系統、化妝品及藥品監管、逆變器項目、歐盟外國補貼條例（FSR）等議題。但都未提及具體內容。

中國商務部表示，雙方將在世貿組織規則框架下處理分歧，並繼續討論醫療器材市場准入及中國製純電動車反補貼案的價格承諾與復審程序。

此次安排是中歐之間的出口諒解，並非歐盟對所有國家實施的汽車進口保障措施，目前也沒有資料顯示英日韓的油電混合車直接受到同等限制。

中國企業在歐洲組裝汽車，雖可能創造就業，但若電池、軟體及主要零組件仍依賴中國供應，歐洲對關鍵供應鏈的依賴未必降低。她主張，歐盟應對中國投資設定本地增加價值、技術轉移及資料安全等條件。