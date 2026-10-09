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「數額特別巨大」新疆前副主席陳偉俊受賄案 檢方已提起公訴

記者陳宥菘／即時報導
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新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊去年11月底在任上落馬。（取材自溫州醫科大學網...
新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊去年11月底在任上落馬。（取材自溫州醫科大學網站）

AI摘要

文章摘要整理：

前新疆常務副主席陳偉俊因涉受賄案被最高檢逮捕並由安徽滁州檢方提起公訴，案情指其在浙江、新疆任內非法收受巨額財物。

中國新疆維吾爾自治區前常務副主席陳偉俊去年11月底在任上落馬，中國媒體9日報導，中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陳偉俊作出逮捕決定，並指定由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴，本案近日已提起公訴。陳偉俊被控在浙江、新疆任職期間，非法收受他人財物，「數額特別巨大」。

現年60歲的陳偉俊為浙江寧海人，長期在浙江為官。2021年5月，陳偉俊自浙江省委常委、溫州市委書記，轉任新疆維吾爾自治區黨委常委，同年6月兼任自治區政府常務副主席、黨組副書記。陳偉俊於2025年11月30日官宣被查，同年12月被免去副主席和人大代表職務，今年6月遭「雙開」。

中國最高檢機關報「檢察日報」9日報導，陳偉俊涉嫌受賄一案日前由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢依法以涉嫌受賄罪對陳偉俊作出逮捕決定，並指定由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴。近日，滁州市人民檢察院已向滁州市中級人民法院提起公訴。

據報導，檢察機關起訴指控陳偉俊利用擔任浙江省奉化市委副書記、市長，寧波市委常委、鄞州區委書記，湖州市委副書記、市長，湖州市委書記，浙江省副省長、溫州市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區政府副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

中國中央紀委國家監委網站6月通報，陳偉俊嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報指，陳偉俊喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益。

通報又指，陳偉俊縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀取私利，違規收受禮品、禮金、消費卡，違規借用管理和服務對象錢款，違規從事營利性活動，由他人支付應當由本人支付的費用；毫無紀法觀念，貪婪無度，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目用地、稅費減免、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報表示，陳偉俊嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

精華 FAQ

  • 根據報導，陳偉俊涉嫌受賄案已由國家監委調查終結並移送檢察機關，最高檢依法對其作出逮捕決定，近日由安徽省滁州市人民檢察院向法院提起公訴。

  • 檢方指控他在浙江與新疆多個職務上，利用奉化市長、湖州市長、浙江副省長、溫州市委書記及新疆自治區副主席等權力，為他人謀利後非法收受財物。

  • 中央紀委指他喪失理想信念、對抗審查，違反多項紀律，並縱容親屬借勢謀利、違規收受禮金與借款，最終被開除黨籍和公職，並移送司法追責。

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