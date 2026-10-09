空箱來滿箱走 「China Haul」讓人上頭 全球遊客買瘋了

外籍遊客在一家數碼產品店裡選購商品。（取材自南方網）

AI摘要 文章摘要整理： 「China Haul」帶動外國遊客來華爆買，從電子產品到生活用品都成熱門戰利品，且中國的服務效率、科技感與文化體驗也讓購物升級為旅遊亮點。

「拖著空行李箱來、離開時滿載而歸」，從中秋 假期到國慶假期，中國入境遊的客流持續激增，「China Haul」（中國購物開箱）話題近期風靡全球社交平台。從無人機、潮流服飾到各式生活用品，外國遊客對中國商品的興趣，從價格導向延伸至品質、設計與實用性，也讓「人均三個行李箱來華爆買」成了不少外國遊客的標配。

據觀察者網引述南韓 「中央日報」、香港 「巴士的報」報導，「China Haul」這個詞近期在海外社交平台悄然興起，聽起來像「中國好」，意思是「中國購物開箱」。有一名英國博主近期上傳近20分鐘的影片，展示他在廣州、深圳購買的衣物與鞋子，之後又分享了他的北京購物之旅，兩段影片分別獲得逾12萬及53萬次播放，顯示「中國爆買」議題火紅。

「China Haul」視頻內容種類繁多，包括大疆無人機、Insta360相機、華為折疊手機、設計師手袋、泡泡瑪特潮玩，以及枇杷膏、艾灸用品等。有網友打趣表示，來中國旅遊最好輕裝出行，因為「一定會買到精疲力竭」；還有人說：「中國的新科技太多了，難的不是找到想買的東西，而是怎麼把它們全塞進行李箱。」

美國Vocal網站報導，外國遊客不只在實體商店購物，也開始使用淘寶、京東及美團等平台，提前下單並將包裹寄到酒店。部分遊客還特意訂購外賣，只為了觀看機器人送餐，一名遊客形容，自己彷彿生活在未來。

中國商店的服務效率也令外國遊客印象深刻。英國遊客利奧在旅途中摔壞眼鏡，在北京選好鏡框並完成視力檢查後，兩小時便拿到新眼鏡。他表示，在英國至少得等一周，對中國的效率感到驚訝。

購物行程也逐漸從城市商圈延伸至商品產地。美國「旅遊周刊」報導，外國遊客前往江蘇丹陽選購眼鏡、到江西景德鎮體驗陶瓷文化，甚至親手製作陶瓷碗，讓購物成為旅遊體驗的一部分。

「紐西蘭先驅報」10月5日報導指出，「China Haul」走紅不只是因為便宜，更在於商品是否值得購買。從「China Travel」（中國旅遊）到「China Cool」及「Chinamaxxing」，海外社群對中國的關注逐漸延伸至實際旅遊與消費體驗。在武漢，外國遊客與當地人排隊品嘗熱乾麵；在曲阜，也有人穿漢服參與祭拜孔子的活動，體驗中國文化。

今年來，中國入境遊持續升溫，中國國家移民管理局數據顯示，今年前八月，全國口岸查驗出入境外國人6128.7萬人次，年增19.5%。線上旅遊平台資料則顯示，2026年以來，入境遊客在中國境內平均停留5.1天，年增11%。

從購物開箱到深入體驗當地生活，「China Haul」反映外國遊客認識中國的方式正在改變，帶回家的不只是商品，也包括對中國品牌、科技與文化的親身體驗。