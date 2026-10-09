中歐貿談／彭博推演4劇本 摩擦恐升、不排除全面貿易戰

中方稱推動中歐經貿關係穩定發展，符合雙方共同利益。圖為重慶與德國杜塞爾多夫在去年進博會上共同舉辦的雙城聯展，覆蓋經貿領域合作成果。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博與紐時指出，中歐貿易談判結果將影響摩擦是局部回穩或升級為全面貿易戰，核心爭點集中在稀土、汽車、可再生能源與市場准入。

歐盟 與中國舉行貿易會談，尋求限制中國對歐出口、增加採購歐盟商品，彭博經濟學家提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰 ，「關鍵不只在雙方能否達成協議，也在北京是否落實承諾，以及後續報復的範圍」。紐約時報也分析指出，從稀土到汽車，中歐面臨一場貿易對決。

歐盟對中國貿易逆差目前每天超過10億歐元(約11億美元)。彭博經濟研究估計，歐洲在全球製造業市場的占有率遭中國蠶食，去年造成的損失相當於歐洲GDP的0.7%，高於2024年的0.5%，德國 車廠受創最深。

以下是彭博經濟學家推演的四種可能走向：

1.達成協議並落實，關係有限度回穩。若中國履行承諾，歐盟也節制新增貿易措施，雙方關係可望局部穩定。

2.達成協議但履行不全，摩擦仍升高。若中國僅部分落實或延後履行，歐盟可能針對特定產品採取措施，北京則選擇性報復，衝突仍在可控範圍。

3.談判破局，但報復範圍有限。歐盟若採取針對性措施，中國的反制仍限於特定產業、逐步加碼，摩擦雖升高，仍可控制。

4.談判破局，走向全面貿易戰。若中國大規模限制稀土等關鍵物資，歐盟進而動用「反脅迫工具」，衝突可能全面擴大。

另外，紐約時報稱，從稀土到汽車，中歐面臨一場貿易對決，並列出雙方爭端涉及的幾個關鍵問題：1.汽車：歐盟對中國製純電動汽車加徵關稅，但插電式混合動力車不在加徵範圍內。中國車商加快出口此類車款，令歐洲汽車業面臨更大競爭壓力。2.可再生能源：歐盟調查中國風電設備商金風科技，並推動「工業加速器法案」，擬扶持歐洲製造業，中方對此表示反對。3.稀土：歐盟擔憂稀土供應過度依賴中國；中國加強稀土加工設備及相關技術管制，並限制部分稀土產品出口。4.市場准入：歐洲企業指中國市場准入受限，電信、醫療設備及藥品等產業均面臨障礙。此外，中國房地產低迷、產能過剩及價格競爭，也削弱歐洲企業在華投資與經營意願。