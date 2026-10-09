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「最後貿易談判」現分歧 英媒：中拒自限油電車銷歐

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國商務部長王文濤（左）與歐盟貿易專員塞夫科維奇（右）隔著會議桌握手，兩人均面帶...
中國商務部長王文濤（左）與歐盟貿易專員塞夫科維奇（右）隔著會議桌握手，兩人均面帶微笑。(取材自塞夫科維奇X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

中歐北京貿易談判聚焦逆差與汽車出口限制，歐盟盼中方自限混動車，中方則反對單邊保護措施，雙方分歧恐左右後續關係。

中歐貿易投資磋商機制第二次會議8日在北京登場，歐盟貿易專員塞夫科維奇8日強調，此行目標是平衡中歐的貿易逆差。據英媒「金融時報」報導，中方拒絕歐盟提出的自願限制混合動力汽車出口方案，成為本輪談判的分歧之一。

這次中歐談判被外界喻為「最後的貿易談判」，外界認為一旦談不攏，中歐貿易戰一觸即發。與此同時，歐洲議會7日壓倒性通過決議，促歐盟對中政策更強硬。歐洲議會議員們通過的一項致歐盟其他機構的建議中指出，歐盟的利益在於鞏固多邊世界。該決議以454票贊成、86票反對、110票棄權獲得通過。

塞夫科維奇8日抵達北京，將與中方舉行一連兩天的有關談判。磋商前夕，主談的中國商務部長王文濤先後與德國經濟部長賴歇視頻通話、與塞夫科維奇舉行視頻會談，王文濤認為，談判的核心要義是推動中歐貿易‌「向上平衡」（意指把市場做大）而非向下平衡‌，反對歐方單邊限制措施人為壓縮正常貿易規模來實現「再平衡」。

塞夫科維奇8日先在社群媒體發文表示，自己的目標是平衡中歐的貿易逆差。晚間發文並附上他與王文濤的合照。兩人隔著會議桌握手，兩人面帶微笑。塞夫科維奇說：「在過去三個月與王文濤部長密集接觸的基礎上，我們正努力推動歐中貿易重新達到平衡。」他強調，至關重要的是，中歐在「貿易與投資磋商」框架下的第一階段談判，必須取得具體成果。

法媒指出，塞夫科維奇有三項優先事項，處理具有戰略重要性的產業進口激增問題、增加歐洲對中國的出口，以及改善取得關鍵原材料的管道。

歐盟執委會主席范德賴恩先前指控，去年歐盟對中國的貿易逆差平均每天達到10億歐元(約11億美元)。英國「金融時報」在會前引述外交人士消息指出，歐盟先前提議中國自願限制混動汽車出口至歐盟，由目前的占歐盟市場33%減至約15%，否則將面臨包括關稅等懲罰性措施，但中方已拒絕有關提議。

歐盟討論的另一項臨時保障措施，是容許中國向歐洲出口有限數量的混動汽車，超額的部分須加徵高額的附加關稅。消息人士指出，歐方希望與中方私下商定雙方都能接受的配額，避免採取報復措施。但若歐洲無法解決混動汽車問題，會談將宣告失敗。

截至8日晚間，中歐尚未公布正式的會談結果。中國商務部8日一早發文表示，希望法國和德國作為全球重要經濟體，堅持開放合作和自由貿易，嚴格遵守世貿組織規則，不要鼓動歐盟動輒使用保護主義工具，更不能將經貿問題政治化、泛安全化，避免以錯誤方式走錯道路最終反噬自身產業與就業利益。

精華 FAQ

  • 談判重點包括縮小中歐貿易逆差、推動歐洲對中出口增加，以及處理混動汽車出口爭議；歐盟也希望改善關鍵原材料取得管道。

  • 報導指出，歐盟要求中國自願限制混動汽車出口至歐盟，將市占率由33%降至約15%，否則可能面臨關稅等懲罰，中方已拒絕。

  • 消息人士稱，歐方希望私下談妥可接受的配額以避免報復；但若混動車爭議無法處理，這輪被視為「最後的貿易談判」的會談可能失敗。

貿易戰 歐盟

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