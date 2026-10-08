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昔日政治明星因「大規模砍樹」遭究責 廣州前書記張碩輔落馬

中央社／香港9日電
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廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（中新社...
廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

廣東省人大常委會副主任張碩輔被通報調查，外界指其早在國慶前夕已遭帶走；他曾任廣州市委書記，並因大規模砍樹爭議失勢。

中國官方昨天通報，廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查；明報今天報導，張碩輔在中國「十一」國慶前夕已被帶走，延至國慶後對外通報。

報導表示，廣東省人大常委會會議9月29日閉幕，官媒當時報導，省人大常委會副主任葉貞琴主持會議，副主任黃寧生、肖亞非、劉雅紅、譚玲出席會議，這顯示張碩輔缺席。

報導同時透露，昨天下午，廣東省人大常委會召開黨組擴大會議，表態擁護查處張碩輔，強調要「嚴格執行重大事項請示報告等制度」，這暗示張碩輔涉及「重大事項未請示報告」等嚴重問題。

據介紹，張碩輔曾任中共廣州市委書記，一度被視為政治明星，但因大規模砍伐廣州榕樹而仕途受挫。

過去10多年，廣州有4名市委書記落馬或非正常死亡，包括萬慶良、任學鋒、張碩輔及郭永航。

此外，張碩輔是湖南長沙人，過去兩年，連同他已有大批湖南籍高官落馬，包括前國家金監總局副局長周亮、前山西省長金湘軍、前湖南書記許達哲、前湖北書記蔣超良、前重慶市長胡衡華、前浙江書記易煉紅、前國家發改委副主任徐憲平等。

2021年12月，張碩輔與廣州市長溫國輝突然同時被免職，原因是廣州展開「道路綠化品質提升」、「城市公園改造提升」等工程，砍伐3000多株老榕樹，大種鳳凰木，引發北京中央震怒。

由廣東省紀委成立的問責調查組其後通報，此舉破壞城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，是典型的破壞性「建設」行為，造成了重大負面影響和不可挽回的損失，對10名領導幹部嚴肅問責。

精華 FAQ

  • 中國官方通報，廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查。報導並指他可能已在國慶前夕被帶走，延至節後才對外公布。

  • 他在廣州任內推動「道路綠化品質提升」和「城市公園改造提升」等工程，導致砍伐3,000多株老榕樹、改種鳳凰木，引發北京震怒，之後也成為問責焦點。

  • 報導稱張碩輔曾被視為政治明星，但仕途因砍樹爭議受挫；廣州過去10多年已有4名市委書記落馬或非正常死亡，且他近年也被納入多名湖南籍高官落馬的背景之中。

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