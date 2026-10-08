蔡英文訪美 中國官媒批「賣台」：犧牲台灣產業自主發展權

環時社評批前總統蔡英文訪美是賣台行為。圖為蔡英文赴美後會晤美國民主黨籍前眾院議長裴洛西。（圖／蔡英文辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 中國官媒指蔡英文赴美演講及會晤裴洛西，是以台灣產業與民眾利益換取美方政治背書，並藉此炒作台獨與升高台海緊張。

前總統蔡英文 應邀赴美演講，並與美國前眾院 議長裴洛西 會面，中國官媒「環球時報」發表題為「蔡英文竄美，是徹頭徹尾的賣台」的社評進行批判。社評稱，蔡英文竄美的實質，是以犧牲台灣產業自主發展權為代價、對美國的政治獻媚；是把台灣民眾身家性命押上去，用島內寶貴資源為民進黨自身政治生存換取美國一些政客的口頭背書。

該文稱，蔡英文抵美後，她先與美國前眾議院議長裴洛西見面，兩個長期操弄「台獨」議題的過氣政客沆瀣一氣、老調重彈，藉機互刷存在感。

評論說，蔡英文在史丹佛大學發表演講，強調台灣在半導體、人工智慧（AI）全球供應鏈中的地位，渲染台灣所謂「民主韌性」與「第一島鏈戰略價值」，肆意抹黑大陸對台政策，將台海問題包裝成「國際安全議題」。縱觀其竄美行程，是徹頭徹尾犧牲台灣民眾利益、推進「台獨」分裂主張的賣台行徑，而沒有分毫捍衛台灣民眾福祉的內容。

該社評稱，台灣半導體產業是島上實業人士數十年深耕打拼的成果，近年來更是成為帶動島內經濟發展的重要引擎。在中國大陸AI技術高速發展的背景下，這一領域本該成為兩岸融合發展、互利共贏的機遇，而不應淪為「台獨」勢力投機牟利、勾連外部勢力的政治籌碼。

文章稱，但在蔡英文和民進黨當局眼中，島上寶貴的產業優勢只是其個人的政治工具。此番竄美，她主動將台灣頂尖科技產業捆綁進美國的地緣博弈體系，迎合美國「以台製華」戰略，刻意把經濟產業安全化、政治化。

它稱，台積電已將先進技術帶到亞利桑納州並開始量產，增強了美國本土先進晶片供應能力。蔡英文在史丹佛大學的演講，實質是以犧牲台灣產業自主發展權為代價、對美國的政治獻媚，是搖尾乞憐的討好，是徹頭徹尾的賣台。

該文稱，蔡英文目前擔任多個民進黨籍縣市長候選人的競選總部主委，台媒普遍認為她希望藉竄美提升個人聲勢，拉抬島內選舉。這種以產業換政治、以私利廢公義的操作，損害全體台灣同胞的長遠利益。不僅如此，蔡英文大肆炒作台灣所謂「國際關鍵地位」，刻意製造兩岸對立、渲染台海緊張氛圍，妄圖通過台美深度捆綁，謀求拓展台獨分裂空間。這種做法無法使台灣真正獲得安全，而只會把台海危機推向更高風險。

它稱，種種跡象表明，「倚美謀獨」的騙局在島上早已失靈。不同背景的機構發布的民調結果，都共同指向「台灣社會主流民意不相信美國會保台」。

文章說，蔡英文竄美的實質，是把台灣民眾身家性命押上去，用島內寶貴資源為民進黨自身政治生存換取美國一些政客的口頭背書，看似風光造勢，實則孤立無援、民心盡失，終究是一場徒勞的政治表演。它最後稱，台灣是中國的台灣，台灣的前途命運永遠掌握在全體中國人民手中。無論蔡英文之流如何勾連外部勢力，都無法改變台灣是中國一部分的既定事實，無法阻擋祖國統一的歷史大勢。