中國籃球員就讀NCAA一級大學 遭ICE拘留 稱不知簽證逾期

龐清方曾代表紐約皇后區著名的Christ the King High School打球。（取材自懂球帝）

AI摘要 文章摘要整理： 中國21歲籃球員龐清方疑因簽證逾期被ICE拘留，律師稱他原要赴紐約解決身分問題，卻在轉學紀錄未完成下遭攔查，現正申請保釋並可能面臨遣返。

中國21歲旅美籃球運動員龐清方（Qingfang Pang）近日疑因簽證 逾期，被美國移民與海關執法局（ICE ）拘留，可能面臨遣返。據外媒報導指出，龐清方是準備從密西西比州傑克遜市乘飛機前往紐約時，被ICE執法人員攔下。但龐清方稱不知道自己的簽證已經過期，目前其律師正設法為其申請保釋。龐清方十幾歲來美，好不容易進入NCAA 一級大學籃球隊，11月就要迎來新賽季，沒想到卻被拘留。

綜合外媒報導，龐清方本賽季休賽期從紐約門羅大學轉學至密西西比河谷州立大學（MVSU），後者為NCAA一級聯盟球隊。據其律師Marcus Session透露，龐清方此前已知自己的學生身分出了問題，但一直沒能解決，龐清方當時正前往紐約與擔保人會面以解決簽證問題，沒想到還沒抵達紐約，就被ICE拘留。

律師稱，龐清方並不知情自己的簽證已經過期。據ICE數據庫顯示，龐清方目前被關押在路易斯安納州里奇伍德懲教中心，

據美國國土安全部（DHS）的信息，龐清方於2023年11月17日合法進入美國，但獲准停留的期限在2024年9月5日就已結束。龐清方同意自願離境，目前正在等待離境安，他可能面臨遣返。

不過，龐清方的律師表示，龐清方是在ICE要求下簽署了自願離境文件，目前律師團隊正在申請保釋，希望能夠爭取機會解決他的身分問題。但截至報導時，法庭尚無進展，律師表示龐清方「厭倦了被拘留的日子，想重新回到學校繼續打球。」

龐清方身高約2.06米，從小學習籃球，十幾歲來到美國，先後在美國高中和大學球隊打球。今年，他剛獲得密西西比河谷州立大學的籃球獎學金，成功進入NCAA一級大學籃球隊。原本11月就要迎來新賽季，沒想到比賽還沒開始，他卻先被ICE拘留。

此外，此事件還牽涉兩所大學之間的學生身分紀錄轉移問題。對於持F-1學生簽證的國際學生來說，轉學不僅要辦理普通入學手續，還必須完成SEVIS學生身分紀錄的轉移。龐清方此前在紐約門羅大學打球，今年才轉入密西西比河谷州立大學。然而，門羅大學稱直到10月7日才收到申請。這意味著，龐清方9月29日被拘留時，兩所大學間的紀錄轉移手續尚未完成。

密西西比河谷州立大學已發表聲明，表示非常關心龐清方的處境，正密切關注案件進展。

據報導，龐清方為在美國大學籃球賽場打球已努力了十多年。他來自深圳一個籃球家庭，後來到美國新澤西州和紐約的高中就讀，曾效力於紐約青年籃球俱樂部NY Renaissance。2023年他曾稱，自己的目標是未來進入NBA。今年，密西西比河谷州立大學向他提供了籃球獎學金，讓他得以進入NCAA一級大學籃球聯賽。