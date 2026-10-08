菲律賓控轉運坐灘艦傷員時遭中海警水砲攻擊 中方駁：顛倒黑白

10月8日星期四，菲律賓海岸防衛隊人員乘坐橡皮艇為仁愛礁坐灘的馬德雷山艦上的菲律賓海軍人員進行緊急醫療救援。圖為馬德雷山艦2023年在阿雲金礁（仁愛礁）的資料照片。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 菲律賓指控中海警在仁愛礁附近對醫療救援任務施放水砲並尾隨，中方則稱已基於人道允許轉運傷員，並指菲方說法失實。

據中國海警局微信 公眾號昨深夜消息，中國海警局新聞發言人姜略表示，10月8日，菲律賓海警4409號船赴仁愛礁附近海域，轉運「非法坐灘」船隻（指馬德雷山艦）一名傷員。出於人道主義考慮，中方第一時間允許菲方採取小艇過駁方式轉運傷員，中國海警依法依規處置，並提供必要便利。

菲律賓每日詢問者報昨晚報導稱，一艘中國海警船在菲律賓海岸警衛隊執行緊急醫療救援任務時，向其船隻進行水砲攻擊並尾隨。報導稱，菲律賓海岸警衛隊西菲律賓海（菲對南中國海的稱法）發言人傑伊．塔里埃拉少將在8日星期四晚些時候發表的聲明中證實了這一點。他說，該事件導致任務延誤了近10個小時。

他說道，阿雲金礁（Ayungin Shoal，菲方對仁愛礁的稱法）位於菲律賓專屬經濟區內。為駐紮在那裡的菲律賓人員提供醫療服務是政府的主權責任，而不是任何外國勢力授予的特權。

塔里埃拉指控，在人道主義救援任務中使用水砲是危險且非法的。這會危及海上人員的生命安全，並違反基本的海上行為準則。菲律賓海岸防衛隊從拉瓦克派出卡布拉號（BRP Cabra）巡邏艇進行協助，但當這艘船位於仁愛礁以北約9海裡處時，中國海警打開了艦炮。

他說，它持續開著水砲，從距離菲律賓海岸警衛隊艦艇約1.3海浬處逼近到大約400碼處，顯然是想把卡布拉號驅逐出淺灘。但卡布拉號沒有被擊中。

但中國海警發言人姜略表示，菲方有關言論罔顧事實、顛倒黑白，企圖混淆視聽。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。我們正告菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。