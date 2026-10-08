多了74萬盎司…中單月增持黃金創3年新高 外匯儲備下降

中國央行截至今年9月底已連續23個月增持黃金，黃金儲備增至7747萬盎司。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國央行9月再度大幅增持黃金，單月增量創近3年新高；同時受美元走強與資產價格下跌影響，外匯儲備規模也出現回落。

中國人民銀行(央行 )9月繼續增持黃金，單月增持規模74萬盎司，創下近三年來新高。與此同時，中國外匯儲備規模9月有所下降。

中國央行7日公布數據顯示，截至9月底中國黃金儲備為7747萬盎司（約為2409.6噸），較8月底的7673萬盎司增加74萬盎司（約為23噸），增持量不僅高於8月的65萬盎司，也是2023年10月以來增持量最大的一次。

中國央行本輪增持黃金始於2024年11月，截至今年9月底，已連續23個月增加黃金儲備。據路透社報導指出，截至9月底，中國黃金儲備價值為3235億2千萬美元，低於8月底的3500億8千萬美元。黃金價 格9月累計下跌超過6%。

與此同時，中國外匯儲備規模9月有所下降。中國國家外匯管理局昨公布數據顯示，截至9月底，中國外匯儲備為3兆4002億5100萬美元，較8月底減少380億7400萬美元，降幅為1.11%。

中國國家外匯管理局指出，9月受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格總體下跌。匯率 折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模下降。

官方指，中國經濟運行總體平穩、動能向新、結構向優，高質量發展取得新成效，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

世界黃金協會認為，在當前地緣政治不確定性日益上升的背景下，中國央行繼續增持黃金，有助於實現外匯儲備資產組合的多元化，增強外匯儲備的「韌性」。