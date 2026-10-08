我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

多了74萬盎司…中單月增持黃金創3年新高 外匯儲備下降

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國央行截至今年9月底已連續23個月增持黃金，黃金儲備增至7747萬盎司。(美聯...
中國央行截至今年9月底已連續23個月增持黃金，黃金儲備增至7747萬盎司。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國央行9月再度大幅增持黃金，單月增量創近3年新高；同時受美元走強與資產價格下跌影響，外匯儲備規模也出現回落。

中國人民銀行(央行)9月繼續增持黃金，單月增持規模74萬盎司，創下近三年來新高。與此同時，中國外匯儲備規模9月有所下降。

中國央行7日公布數據顯示，截至9月底中國黃金儲備為7747萬盎司（約為2409.6噸），較8月底的7673萬盎司增加74萬盎司（約為23噸），增持量不僅高於8月的65萬盎司，也是2023年10月以來增持量最大的一次。

中國央行本輪增持黃金始於2024年11月，截至今年9月底，已連續23個月增加黃金儲備。據路透社報導指出，截至9月底，中國黃金儲備價值為3235億2千萬美元，低於8月底的3500億8千萬美元。黃金價格9月累計下跌超過6%。

與此同時，中國外匯儲備規模9月有所下降。中國國家外匯管理局昨公布數據顯示，截至9月底，中國外匯儲備為3兆4002億5100萬美元，較8月底減少380億7400萬美元，降幅為1.11%。

中國國家外匯管理局指出，9月受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模下降。

官方指，中國經濟運行總體平穩、動能向新、結構向優，高質量發展取得新成效，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

世界黃金協會認為，在當前地緣政治不確定性日益上升的背景下，中國央行繼續增持黃金，有助於實現外匯儲備資產組合的多元化，增強外匯儲備的「韌性」。

精華 FAQ

  • 9月中國央行增持黃金74萬盎司，約23噸，不僅高於8月的65萬盎司，也是2023年10月以來單月增持量最大的一次，創近3年新高。

  • 截至9月底，中國黃金儲備為7747萬盎司，約2409.6噸，較8月底增加74萬盎司。這輪增持始於2024年11月，至今已連續23個月增加黃金儲備。

  • 截至9月底，中國外匯儲備為3兆4002億5100萬美元，較8月底減少380億7400萬美元，降幅1.11%。官方稱受美元指數上漲、主要金融資產價格下跌，以及匯率折算與資產價格變化影響。

匯率 金價 央行

上一則

茶葉、絲綢…「中國購物開箱」刷屏海外 大量網友曬清單

下一則

AI浪潮 中國頂大博士 年薪可達數百萬

延伸閱讀

中國央行連23個月增持黃金 9月再加碼74萬盎司

中國央行連23個月增持黃金 9月再加碼74萬盎司
金價為何那麼疲弱？9月挫跌6% 2大因素讓抗通膨神器失效

金價為何那麼疲弱？9月挫跌6% 2大因素讓抗通膨神器失效
中國黃金進口上千噸 創歷史新高

中國黃金進口上千噸 創歷史新高
中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...