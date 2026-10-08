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歐盟「打美防中」 擬對美科技巨頭課稅、限制中製油電車

編譯黃淑玲陳律安／綜合外電
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AI摘要

文章摘要整理：

歐盟正同時對美國科技巨頭與中國油電車出手，擬以廣泛課稅與進口限制強化財政與產業保護，但也刻意避免引發美中報復。

歐盟最新經貿戰略展現出「左打美國、右防中國」的強硬姿態。布魯塞爾當局傳出研議對所有大企業廣泛徵稅，企圖將美國科技巨頭納入課稅範疇，卻不會特別凸顯是針對這些美國公司；另一方面，歐盟亦針對中國油電車，研議限制進口的「保障措施」，試圖削減對中貿易逆差。

歐盟傳出正在考慮藉由對所有大型企業廣泛徵稅，使課稅範圍「自然」納入美國大型科技公司，一方面增加歐盟稅收，同時又可避免引發川普政府的反彈。

英國金融時報（FT）報導，歐盟官員透露，在華府威脅要對實施數位服務稅的國家採取報復措施後，歐盟執委會研究新方式，在不單獨針對蘋果、Meta及Google等美國科技巨人的情況下，還是能從這些公司，取得更多稅收。布魯塞爾準備修改提案，轉而要求所有在歐盟營運、年營收超過1億歐元（約1.1億美元）的企業，每年繳納一筆固定金額的稅款。

此外，彭博資訊引述知情人士報導，歐盟正研議所謂保障措施，可能限制進口中國油電車，以削減對中貿易逆差。陸製油電車已占歐洲油電車銷量25%，而鑒於中國純電動車在面臨高額關稅後，銷售已降溫，因此歐盟也打算出手限制陸製油電車。

根據消息來源，歐盟執委會可能採用關稅配額，即進口量超出特定數量後，將予以加徵關稅，而相關措施將有期限。歐盟執委會打算以油電車作為測試案例，如果見效，日後可複製到歐盟認為其他存在貿易失衡的產業。

歐盟貿易執委塞夫喬維奇本周稍晚將前往北京，與中國商務部長王文濤舉行會談；消息人士說，歐盟對油電車施加限制的計畫，可能依磋商成果有所變動。但知情人士表示，歐盟也盡量避免對中國油電車的進口限制過嚴，以免引發北京方面的報復措施。

歐盟對中國的貿易逆差，每天超過10億歐元，執委會近來一直想方設法保護受中國進口商品衝擊的歐洲產業。歐盟領袖將於10月中旬開會討論相關情勢，以及可用於反制中國貿易行為的新工具。

精華 FAQ

  • 歐盟希望藉由設定適用於所有大型企業的固定稅負，間接讓蘋果、Meta、Google等美國科技公司也被納入，同時增加稅收，又降低被指名針對美企而引發川普政府反彈的風險。

  • 歐盟考慮採用保障措施與關稅配額，當進口量超過特定門檻後就加徵關稅，且措施設有期限。當局打算先以油電車作為測試案例，再視效果擴及其他失衡產業。

  • 歐盟一方面要回應對美數位稅爭議，另一方面也想縮小對中貿易逆差，因此刻意避免措施過於明顯或過嚴，以免同時刺激華府與北京採取報復行動。

歐盟 華府 電動車

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