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外艦跟監遵義艦 先「趴窩」半小時 解放軍：射程內能消滅

記者張鈺琪／綜合報導
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中國055型萬噸級驅逐艦遵義艦，舷號107。(取材自環球網)
中國055型萬噸級驅逐艦遵義艦，舷號107。(取材自環球網)

AI摘要

文章摘要整理：

中媒報導055型驅逐艦遵義艦多次與外軍艦機近距離對峙，官兵稱曾遇對方全艦失電半小時，並強調在體系支撐下可對敵反擊，同時持續強化深海反潛能力。

中媒報導，055型萬噸級驅逐艦遵義艦入列以來，多次與外軍艦機「纏鬥」，曾有外軍艦艇跟監遵義艦期間，突然自己先「趴窩」了。遵義艦官兵張俊回憶，「動力電力全部熄火」，雷達停止發波、航行燈也熄滅，持續近半小時。他並稱，「只要在我的導彈射程之內，我肯定能消滅你！」報導稱，自入列以來，遵義艦始終將深海反潛作為重點攻關對象。

央視軍事報導，遵義艦舷號107，作為海上新質力量的重要指揮節點、信息中心和移動堡壘，已深度融入航母編隊體系作戰，先後完成赴南太平洋開展遠海實戰化演練等多項任務，年均出海達200餘天。

張俊回憶，「我們跟外軍艦機纏鬥，鬥智鬥勇是很多的」。他表示，遵義艦曾多次遭遇外軍艦機抵近偵察、跟監。

他提到其中一次任務時稱，「我們在日常組織演訓活動，外軍的艦艇跟監我們遵義艦。我們在航行的過程中高速航行，對方在跟監我們，它也要高速航行。」

張俊說，「就在相持的時候，（突然）它的動力電力全部熄火了，雷達沒有發波了、航行燈也熄滅了，（持續）將近半個小時，但我們的裝備、我們的人員沒有任何問題。」

被問及每次遇到這種情況是否會緊張時，張俊回應，「我為什麼要緊張呢，我肯定是不緊張的，只要在我的導彈射程之內，我肯定能消滅你。」

他還稱，「對手的一舉一動都在我的視線範圍內，如果對手真的突然發難，我會有更猛的砲火、更短的時間、更高的命中度，我們能夠達到首組命中。」他表示，在體系支撐下，還有其他兵力可對相同目標或旁邊目標進行「對等反擊」。

報導提到，自入列以來，遵義艦始終將深海反潛作為重點攻關對象，總結形成某項搜潛戰法，並在去年海軍比武中運用該成果獲得第一名。

遵義艦官兵徐一介紹，反潛專業可能和其他專業有點區別，不像主砲和副砲一樣，「打出去看得見，當時就能知道成果」。他並稱，「只有（訓練）回到港上，收到潛艇痕跡進行對比後，我才知道它是潛艇。」

徐一說，「反潛主要的就是三個問題，我能探得到、我能防得下、我能攻得準，我們也在這些方面努力著。」

精華 FAQ

  • 官兵回憶，外軍艦艇在高速跟監遵義艦時，曾突然動力與電力全部熄火，雷達停發波、航行燈熄滅，狀況持續將近半小時，而我方艦艇與人員都沒有受到影響。

  • 他表示，遵義艦具備導彈打擊能力，只要目標進入射程內，就有把握予以消滅；若對手發難，艦上也能以更猛火力、更短時間與更高命中度進行反擊。

  • 報導指出，遵義艦自入列以來持續把深海反潛列為重點攻關方向，並總結出相關搜潛戰法，去年還在海軍比武中獲得第一名，顯示其反潛能力持續提升。

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