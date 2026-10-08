阿根廷首辦中國車展 奇瑞、長安、廣汽等逾20品牌同場

「中國車增速驚人」，阿根廷舉辦首屆中國汽車展。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 阿根廷首屆中國汽車展登場，反映當地市場轉向開放，中國品牌受免關稅政策推動快速擴張，市占明顯提升並加劇與跨國車企競爭。

中國十一假期內，阿根廷 專門為中國品牌辦車展，首屆中國汽車展在布宜諾斯艾利斯開幕，奇瑞、長安、廣汽、吉利、東風、北汽和長城等超過20個中國品牌集中參展。近年來，阿根廷汽車市場從高度的保護主義轉向了更開放、更具競爭性的市場環境。據報導，受益於阿根廷政府5萬輛電動車 和混合動力車免關稅進口的政策，中國汽車品牌正在加速進入阿根廷市場。今年8月，中國品牌已占阿根廷乘用車和輕型商用車銷量的10%，而去年這一比率僅約2%。

綜合路透、觀察者網報導，首屆中國汽車展成為阿根廷汽車市場結構變化的縮影。隨著政府推動汽車市場開放，進口車競爭加劇，中國品牌也成為當地市場成長較快的力量之一。

自2026年起，阿根廷允許最多5萬輛電動車和混合動力車免關稅進口，為中國車企提供拓展機會。比亞迪自2025年底進入阿根廷市場後，已升至第九大暢銷汽車品牌，在巴西、哥倫比亞、烏拉圭等南美市場也持續擴張。

與巴西、墨西哥近期提高關稅以減緩中國汽車進口不同，阿根廷對中國品牌採取較開放政策。

不過，阿根廷整體汽車市場仍面臨需求壓力。2026年1月至9月，汽車上牌量累計同比下降13%，中國品牌則在市場收縮下持續增加市占。阿根廷汽車經銷商協會主席貝亞托表示，中國品牌快速發展也推動當地汽車產業轉型。

此外，日本豐田近期宣布將投資13.4億美元(約89億人民幣) ，在阿根廷建設電動汽車工廠。業界認為，隨著市場持續開放，中國品牌與傳統跨國車企的競爭將更加激烈，阿根廷也可能成為中國汽車品牌拓展拉美市場的重要據點。